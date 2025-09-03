Συλλυπητήρια επιστολή για την απώλεια του Σπύρου Κοκοτού ενός ανθρώπου που σημάδεψε την πορεία του ελληνικού τουρισμού και ενέπνευσε νέες γενιές επιχειρηματιών απέστειλε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης. Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου αναφέρει:

«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Σπύρο Κοκοτό, τον άνθρωπο που με το όραμά του άλλαξε σημαντικά την εικόνα της Ελούντας, του παγκοσμίου φήμης προορισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου – και συνέβαλε καθοριστικά στο να μπει η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού πολυτελείας.

Με σεβασμό στη φύση και αστείρευτη δημιουργικότητα, συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια στενά με τις τοπικές αρχές και τους ανθρώπους του τόπου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την προβολή της περιοχής μας. Η αγάπη και η εκτίμηση που του έδειξε η κοινωνία μας δείχνουν πόσο σπουδαίος ήταν όχι μόνο ως επαγγελματίας, αλλά κυρίως ως άνθρωπος.

Η οικογένειά του ήταν πάντα στο κέντρο της ζωής του. Ως σύζυγος, πατέρας και παππούς, στάθηκε με αγάπη και φροντίδα δίπλα στους δικούς του ανθρώπους, αφήνοντας σε όλους παράδειγμα ήθους και γενναιοδωρίας.

Η παρακαταθήκη του θα μείνει ζωντανή: στην οικογένειά του που τον διαδέχεται, στα έργα που δημιούργησε, στις αξίες που πρέσβευε και στον τόπο που τόσο αγάπησε και ανέδειξε.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό».

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης