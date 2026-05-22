O Πρόεδρος της Κοινότητας Καλού Χωριού κ. Κώστας Τζαγκουρνής μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ και τη δημοσιογράφο Σοφία Σφακιανάκη ανέφερε πως «το Καλό Χωριό έχει συσσωρευμένα προβλήματα δεκαετιών. Μέχρι τώρα δεν έχει ασχοληθεί κανείς με τη σοβαρότητα που επιβάλει η κατάσταση στο Καλό Χωριό». Σημείωσε πως έχουν λάβει πολλές υποσχέσεις, αλλά και ότι έχουν φτάσει στα όριά τους.

Μεταξύ άλλων έθεσε την οδική ασφάλεια, τις αρχαιολογικές ζώνες, την καθαριότητα, αλλά και ότι δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός, που να τους έχει κοινοποιηθεί. Σχετικά με την καθαριότητα σχολίασε ότι είχαν ένα αυτοκίνητο που μάζευε τα σκουπίδια κατά τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, τώρα δεν το έχουν και επίσης ότι παλιότερα υπήρχαν 2-3 άτομα μόνιμα στο Καλό Χωριό που καθάριζαν.

«Οι παραλίες του Αγίου Παντελεήμονα και το Καραβοστάσι είναι εγκαταλελειμμένες, τα προβλήματα είναι πολλά και ζητούν λύση. Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, ο Δήμαρχος υποσχέθηκε πως θα έρχεται στα χωριά μια φορά τον μήνα ώστε να του θέτουμε υπ’ όψιν τα προβλήματα που υπάρχουν και να προσπαθεί να δίνει λύσεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Τζαγκουρνής μας δήλωσε πως «υπάρχει συσσωρευμένη αγανάκτηση. Παρ’ όλο που υπήρχε η διαβεβαίωση ότι τουλάχιστον μια ημέρα την εβδομάδα θα υπήρχε σε κάθε οικισμό ένα συνεργείο να καθαρίζει, μέχρι τώρα αυτό δεν γίνεται». Μίλησε για τους χαρακτηρισμούς που ακούει από πολίτες, που τον λένε «άχρηστο», αλλά δεν δέχεται αυτόν τον χαρακτηρισμό, επειδή κάποιοι άλλοι δεν κάνουν την δουλειά τους, όπως μας είπε.

Σημείωσε πως σε αυτή την φάση πέρα από τα έργα υπάρχουν ζητήματα στην καθημερινότητα και υπογράμμισε πως «δεν μπορούν να ωραιοποιούν καταστάσεις. Τα προβλήματά μας πρέπει να ακούγονται και να λύνονται. Βασικό στοιχείο είναι η συνεργασία, δεν βρισκόμαστε απέναντι στο Δήμαρχο, είμαστε συνεργάτες που ζητούμε βοήθεια ώστε αυτά που υποσχεθήκαμε στον κόσμο προεκλογικά να μπορέσουν να γίνουν πράξη.»