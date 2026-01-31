H παγκόσμια βιομηχανία της κρουαζιέρας εισέρχεται σε μια νέα, πιο ώριμη φάση ανάπτυξης. Οι αριθμοί αυξάνονται, όμως μαζί τους αυξάνονται και οι απαιτήσεις. Οι επιβάτες αλλάζουν συμπεριφορά, οι εταιρείες γίνονται πιο επιλεκτικές και οι προορισμοί καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν σε μια πραγματικότητα, που βασίζεται όλο και περισσότερο σε δεδομένα, εμπειρία και στρατηγικό σχεδιασμό.

Αυτά αναφέρει o κ. Γιάννης Μπρας, διευθύνων σύμβουλος της FiveSenses Consulting και Seatrade Ambassador και εξηγεί γιατί η επόμενη μέρα της κρουαζιέρας δεν θα κριθεί μόνο από τη ζήτηση, αλλά από το ποιοι προορισμοί είναι πραγματικά έτοιμοι.

Το ερώτημα, αναφέρει ο κ. Μπρας, δεν είναι αν υπάρχει ζήτηση, αλλά ποιοι μπορούν να την απορροφήσουν: «Όσοι επενδύουν στη γνώση, στα δεδομένα και στη στρατηγική θα αποτελέσουν τα νέα σημεία αναφοράς της διεθνούς κρουαζιέρας. Η Ελλάδα έχει τέτοιους προορισμούς, αρκεί να κοιτάξει λίγο πέρα από τον ορίζοντα. Οι προορισμοί κρουαζιέρας που προετοιμάζονται σήμερα, θα προηγηθούν αύριο».

Ειδική αναφορά έγινε στο Cruise Vibe Coding σε σχέση με τη συμπεριφορά των επιβατών. Στην κρουαζιέρα το Vibe Coding είναι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να μετατρέψει ένα τεράστιο πλοίο πολλών επιβατών, σε έναν προσωπικό παράδεισο για τον καθένα ξεχωριστά. Το πλοίο σταματά να είναι ένα απλό μέσο μεταφοράς και γίνεται ένας «ζωντανός οργανισμός», που αντιλαμβάνεται και προσαρμόζεται στη διάθεσή σου.

ΛΕΩΝ.Κ.