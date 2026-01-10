Ανείπωτος είναι ο πόνος για την οικογένεια του Γιώργου Πάγκαλου, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα με πλήθος κόσμου να τον συνοδεύει στην τελευταία κατοικία του. Δεν έφτανε αυτό, δυστυχώς λίγες ώρες μετά έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του Κωνσταντίνος Πάγκαλος, 94 ετών, παλιός έμπορος και ξενοδόχος του Αγίου Νικολάου.

Η συγκίνηση, στο άκουσμα του θανάτου του πατέρα του Γιώργου, είναι πολύ μεγάλη. Αν και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας ο Κωνσταντίνος Πάγκαλος, με την στήριξη και τη φροντίδα της οικογένειάς του, τα αντιμετώπιζε με υπομονή και καρτερία.

Επέλεξε και έφυγε τούτη τη μέρα, για να συναντήσει τον αγαπημένο Γιώργο του, σε άλλες διαστάσεις.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή, στην Αγία Τριάδα τις 15.30.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ