Κοινός εορτασμός έγινε σήμερα των ιστορικών επετείων της ηρωικής Μάχης της Κρήτης όταν οι Κρήτες μαζί με τα στρατεύματα των συμμαχικών κρατών υπερασπίστηκαν γενναία το νησί από την χιτλερική εισβολή, από την οποία συμπληρώνονται 85 χρόνια και της Γενοκτονίας των Ποντίων που σχεδίασαν και εκτέλεσαν συστηματικά οι Νεότουρκοι υπό την καθοδήγηση και ενίσχυση ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών με σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου από το 1914 ως το 1922.

Στον καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στον Άγιο Νικόλαο, τελέστηκε δοξολογία και ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων. Παρέστησαν, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων ο Αντιπρόεδρος και Βουλευτής Ν. Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μαν. Μενεγάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, περιφερειακοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, κομμάτων, σωματείων, εφεδροπολεμιστικών και αντιστασιακών οργανώσεων κ.α.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.

Η εκδήλωσε έκλεισε με ένα ριζίτικο «Χίτλερ να μην το καυχηθείς» που τραγούδησαν οι μουσικοί, Χαράλαμπος Παρασκάκης και Αλέξανδρος Αποστολάκης, σκορπώντας συγκίνηση σε όσους παρίσταντο.

