Το Επιμελητήριο Λασιθίου διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή Ελάτε μαζί μας στη Light + Building 2026! Δηλώστε συμμετοχή έως 10 Φεβρουαρίου !



Η καρδιά της παγκόσμιας καινοτομίας χτυπά στη Φρανκφούρτη και το Επιμελητήριό Λασιθίου θα είναι εκεί. Διοργανώνουμε επιχειρηματική αποστολή για τους επαγγελματίες που θέλουν να ηγηθούν στην εποχή των Smart Buildings και του αειφόρου φωτισμού.



Το Επιμελητήριο Λασιθίου, στο πλαίσιο των δράσεων του για την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της τεχνογνωσίας των μελών του, εξετάζει τη διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, για την επίσκεψη στη κορυφαία Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας Φωτισμού και Κτιρίων, Light + Building, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 13 Μαρτίου 2026.



Ποιους αφορά: Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Designers, Μελετητές, Εταιρείες Εγκαταστάσεων & Κατασκευαστές.

Γιατί να έρθετε: Δικτύωση, B2B συναντήσεις και πρόσβαση σε τεχνολογίες που θα δούμε στην αγορά τα επόμενα χρόνια.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Εκδηλώστε ενδιαφέρον τώρα: https://forms.gle/PQ7Kr6e9NPK2qeV69



Γιατί να συμμετάσχετε;

Η Light + Building δεν είναι απλώς μια έκθεση φωτισμού είναι το παγκόσμιο επίκεντρο της ηλεκτρολογίας, του αυτοματισμού κτιρίων και της συνδεδεμένης ασφάλειας.

Θεματολογία & Τομείς

Η έκθεση εστιάζει στην έξυπνη συνδεσιμότητα και τη βιώσιμη τεχνολογία, καλύπτοντας:

• Φωτισμός: Διακοσμητικός και τεχνικός φωτισμός, εξωτερικός φωτισμός και LED τεχνολογίες.

• Ηλεκτρολογία: Συστήματα διανομής ενέργειας και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

• Αυτοματισμός Κτιρίων: Λύσεις για “έξυπνα” σπίτια και κτίρια (Smart Homes/Buildings).

• Ασφάλεια: Τεχνολογίες συνδεδεμένης ασφάλειας και προστασίας.



Τι προσφέρει η αποστολή στους επαγγελματίες του κλάδου:

• Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Εγκαταστάτες: Επαφή με συστήματα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας (Smart Grid), λύσεις E-mobility και τις τελευταίες εξελίξεις στα πρότυπα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

• Designers & Μελετητές Φωτισμού: Πρόσβαση στο “Design Plaza” (Hall 3.1) και γνωριμία με τις τάσεις του “Living Light” και του αρχιτεκτονικού φωτισμού.

• Ηλεκτρονικοί & Μηχανικοί Ασφαλείας: Ενημέρωση για το Intersec Building (Hall 9.0) με συστήματα συνδεδεμένης ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης.

• Κατασκευαστές & Τεχνικές Εταιρείες: Δικτύωση με προμηθευτές και συνεργάτες για βιώσιμα και ενεργειακά αυτόνομα κτίρια.

Προνόμια Συμμετοχής μέσω του Επιμελητηρίου:

1. B2B Συναντήσεις: Καθοδήγηση για προγραμματισμένες συναντήσεις με ξένους εκθέτες.

2. Οργανωμένη Μετακίνηση & Διαμονή: Διευκόλυνση στις διαδικασίες ταξιδιού και πρόσβασης.

3. Ενημερωτικό Υλικό: Πλήρης οδηγός πλοήγησης στα Hall της έκθεσης.

4. Networking: Δικτύωση με συναδέλφους του κλάδου από όλη την Ελλάδα.

Εκδηλώστε το Ενδιαφέρον σας:



Παρακαλούμε τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να ενημερωθούν περαιτέρω, να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αποστολή στο

Email: [email protected] έως τις 10 Φεβρουαρίου 2026 !



Περισσότερες πληροφορίες στο site του Επιμελητηρίου Λασιθίου: https://wp.me/p3gJYS-glv



Γίνετε μέρος της εξέλιξης. Ας φωτίσουμε μαζί το μέλλον της επιχείρησής σας!