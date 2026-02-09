Πρόσφατα ξεκίνησε παρέμβαση σε χώρο όπου υπήρχαν παραπήγματα και τον βλέπαμε δίπλα στο Ξεροπόταμο του Αγίου Νικολάου, παράλληλα με την οδό Δαιδάλου. Όπως είχαμε πληροφορηθεί ο χώρος θα λειτουργούσε ως παρκινγκ. Είχαμε δει και τον τότε αντιδήμαρχο κ. Νίκο Καμινογιαννάκη να επιστατεί των εργασιών.

Το έργο ξεκίνησε, κατεδαφίστηκαν τα παραπήγματα, ο χώρος στρώθηκε και μετά όλα σταμάτησαν. Επικοινωνήσαμε με τον κ. Καμινογιαννάκη και τον ρωτήσαμε σχετικά. Η απάντησή του ήταν ότι «το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Είχαμε κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες, οπότε και εγώ ευελπιστώ στην ολοκλήρωση των εργασιών που σίγουρα θα βοηθήσει πολύ στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης».

ΥΓ: Από την οδό Δαιδάλου, μετά το γκρέμισμα των παραπηγμάτων, έχουμε μια διαφορετική εικόνα της γέφυρας του Ξεροπόταμου. Βλέπουμε πόσο όμορφη αρχιτεκτονικά είναι η κατασκευή της. Ας σκεφτούμε τρόπους να την αναδείξουμε.

ΛΕΩΝ.Κ.