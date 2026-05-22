Η Ελούντα φιλοξένησε μια γαστρονομική εκδήλωση στο πλαίσιο της 32ης Συνάντησης των Μελών της Πλατφόρμας του «International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT)», η οποία φιλοξενείται αυτές τις μέρες στην Κρήτη, στο πλαίσιο του έργου «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026». Σ’ αυτή τη δράση συμμετέχουν περί τους 50 εκπροσώπους από περιφέρειες διαφόρων κρατών από την Ευρώπη και αλλού.

Στην Ελούντα φιλοξενήθηκαν από το νεοσύστατο τοπικό σωματείο το Σύλλογο Γυναικών Υφαντριών Ελούντας «Η Πορφύρα». Η πρόεδρος του Δ.Σ. των Υφαντριών Μαρίνα Παπαντωνάκη μίλησε για το σκοπό και τη δράση των γυναικών – υφαντριών της Ελούντας και το νέο ξεκίνημα που κάνουν πιο συγκροτημένα και δυναμικά, συνεχίζοντας το όραμα των γυναικών υφαντριών που πριν από αρκετά χρόνια ξεκίνησαν την προσπάθεια αυτή. Μίλησε για το όνομα «Πορφύρα» εξηγώντας τη σημασία και χρήση της πορφύρας στα αρχαία χρόνια και στην περιοχή της Ελούντας σε σχέση με τα νήματα και την ύφανση πολύτιμων υφασμάτων το βάρος των οποίων αποτιμούνταν σε χρυσό…

Γυναίκες της Ελούντας, όλων των ηλικιών, συστρατεύτηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου και δούλεψαν εθελοντικά για την επιτυχία της εκδήλωσης. Γνώστριες της γαστρονομικής παράδοσής μας, ζύμωσαν και με δεξιοτεχνία έπλασαν με τα ακροδάκτυλα τα «σκιουφιχτά» διδάσκοντας με υπομονή και πολλή αγάπη τους ξένους από τα διάφορα μέρη του κόσμου, πώς να τα κάνουν και οι ίδιοι.

Αλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο τα κατάφεραν, όλοι πάντως διασκέδασαν από την εμπειρία αυτή την οποία κατέγραψαν με φωτογραφίες και βίντεο, που θα πλημμυρίσουν τις προσωπικές σελίδες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που συμμετέχουν προβάλλοντας τον τόπο και τη γαστρονομική παράδοσή του.

Η συνέχεια δόθηκε με το πλάσιμο και την ειδική κοπή και το τηγάνισμα με έξτρα παρθένο ντόπιο ελαιόλαδο των ξεροτήγανων, τα οποία γεύτηκαν με εξαιρετικό ντόπιο μέλι.

Οι ξένοι τίμησαν δεόντως και τον μπουφέ στη συνέχεια, ο οποίος ήταν γεμάτος από παραδοσιακά πιάτα, μεταξύ αυτών ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα, χοχλιούς μπουμπουριστούς με δενδρολίβανο, σκιουφιχτά με ανθότυρο, ντόπια τυριά κ.α.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ