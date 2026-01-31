Σε μια εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση, που αναδεικνύει τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τα ανοιχτά μέτωπα της Κρήτης με την κεντρική εξουσία, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης. Με επίκεντρο την ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ), τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και το φλέγον ζήτημα του ενεργειακού χώρου, ο κ. Αρναουτάκης έστειλε σαφή μηνύματα προς το Υπουργείο Υποδομών, διεκδικώντας θεσμικό σεβασμό και έμπρακτη στήριξη για το νησί.

Ο ΒΟΑΚ, η Παχειά Άμμος και το στοίχημα της Σητείας

Η συζήτηση ξεκίνησε από το πάγιο αίτημα για την άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Ανατολικής Κρήτης. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι ο σχεδιασμός για έναν ενιαίο άξονα από την Κίσαμο μέχρι τη Σητεία παραμένει αδιαπραγμάτευτος. «Από την αρχή που αναλάβαμε λέγαμε ξεκάθαρα πως ο ΒΟΑΚ είναι από την μία άκρη μέχρι την άλλη. Αυτό δεν αλλάζει, αποτελεί διαρκή διεκδίκηση», είπε. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει και οι χρηματοδοτήσεις έχουν εξασφαλιστεί για τα κεντρικά τμήματα.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε πως στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου ξεκινούν οι εργασίες στο δυτικό τμήμα (Χανιά – Ρέθυμνο – Ηράκλειο) από τις παρακάμψεις των τριών πόλεων, ενώ παράλληλα προχωρούν τα τμήματα από Χερσόνησο προς Νεάπολη και από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο. Ωστόσο, η προσοχή στρέφεται τώρα στην παράκαμψη της Παχειάς Άμμου, ένα έργο προϋπολογισμού 56 εκατομμυρίων ευρώ.

«Δεν νοείται να υλοποιείται ένα έργο 2,5 δισ. ευρώ και να μην περιλαμβάνει την παράκαμψη στην Παχιά Άμμο όταν είναι ώριμο έργο και μπορεί να δημοπρατηθεί», τόνισε ο κ. Αρναουτάκης, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον Δήμαρχο και τους τοπικούς φορείς για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις εντός του έτους, ώστε το έργο να δημοπρατηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Η κόντρα για τον Νότιο Οδικό Άξονα

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Περιφερειάρχης απέναντι στις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, κ. Ταχιάου, σχετικά με τον Νότιο Οδικό Άξονα. Ο κ. Αρναουτάκης απέρριψε κατηγορηματικά την προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών στην Περιφέρεια για ένα έργο που ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

«Ο κ. Υπουργός απάντησε ότι η ευθύνη είναι της Περιφέρειας. Απαντώ σήμερα από την Κρήτη ότι οι μελέτες γίνονται και δημοπρατούνται από το Υπουργείο. Δεν ήταν αυτή η πρέπουσα απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας το έλλειμμα εμπιστοσύνης της κεντρικής διοίκησης προς την Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Νερό και Ενέργεια: Η μάχη της καθημερινότητας

Πέρα από τους δρόμους, η διαχείριση του νερού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο στοίχημα για το μέλλον του νησιού. Ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε στις προτάσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ που έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα «Ύδωρ», εκφράζοντας την ελπίδα για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα αντιμετωπίζει τις τεράστιες απώλειες των δικτύων, οι οποίες σε πολλές περιοχές αγγίζουν το 50-60%.

Το πιο έντονο ξέσπασμα του Περιφερειάρχη, ωστόσο, αφορούσε τον «ενεργειακό χώρο». Κατήγγειλε ότι, παρά την ετοιμότητα της Περιφέρειας και των ΤΟΕΒ και την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ELENA”, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αρνήθηκε να δώσει τον απαραίτητο ηλεκτρικό χώρο στην Αυτοδιοίκηση, προτιμώντας να περιοριστεί στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

«Δεν είναι σοβαρό, δεν είναι υπεύθυνο. Θα μπορούσαμε να είχαμε μηδενίσει το ενεργειακό κόστος για τους αγρότες μας. Ο ενεργειακός χώρος έπρεπε να πάει κάπου αλλού και όχι στην κοινωνία της Κρήτης. Ας το δουν κεντρικά το θέμα και τις συνέπειες που έχει και ας μην δίνουν χώρο μόνο στις μεγάλες εταιρείες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Σταύρος Αρναουτάκης κάλεσε σε ενότητα όλους τους φορείς του νησιού, τονίζοντας ότι η Κρήτη είναι πιο δυνατή όταν διεκδικεί συλλογικά, μακριά από προσωπικές στρατηγικές, απέναντι σε μια κεντρική εξουσία που συχνά εμφανίζεται απρόθυμη να εμπιστευτεί την τοπική κοινωνία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ