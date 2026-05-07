Αυτή την Κυριακή, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία της Ιεράπετρας, στην 7η Γιορτή Λουλουδιών. Φέτος, η ημέρα τυγχάνει να συμπίπτει με την Γιορτή της Μητέρας – και τα λουλούδια είναι ένα από τα πιο συμβολικά και τρυφερά δώρα για την ημέρα εκείνη. Η εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με την Αντιπρόεδρο του Νέου Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Έλλη-Κούλα Καββουσανάκη, η οποία μας έδωσε όλες τις πληροφορίες για την εκδήλωση που ετοιμάζουν.

Λουλούδια και βιβλία

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί και αναμένεται να κρατήσουν μέχρι τη δύση του ηλίου και λίγο ακόμη. Φυσικά από μια ολοκληρωμένη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει το χρώμα, η ανοιξιάτικη διάθεση και η μουσική. Της ζητήσαμε να μας περιγράψει τι πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Αρχικά, στη γιορτή συμμετέχουν ανθοκήπια και ανθοπωλεία, ενώ θα υπάρχει και μια μικρή έκθεση βιβλίου από βιβλιοπωλεία της Ιεράπετρας· όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν θα μπορεί να προμηθεύεται λουλούδια, φυτά και βιβλία.

Παιδικές δράσεις

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και παιδικές δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το Τοπικό Τμήμα Ιεράπετρας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Θα απασχολήσουν τα παιδιά για περίπου δύο ώρες με διάφορες κατασκευές από αληθινά λουλούδια.

Επίσης, Κοινωνικοί Λειτουργοί αλλά και Ψυχολόγοι του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας Ιεράπετρας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», θα πραγματοποιήσουν μια βιωματική δράση στην οποία θα συμμετέχουν μαμάδες και παιδιά.

Πρόσθεσε πως με μεγάλη τους χαρά στην έκθεση θα παρευρεθούν και τα ΑμεΑ Ιεράπετρας με ένα μικρό πάγκο με κατασκευές από τα παιδιά, με υπεύθυνη την κ.Δέσποινα Παπαδάκη.

Μουσικό περιεχόμενο

Η ημέρα θα πλαισιωθεί από μουσικά σχήματα που θα δώσουν ένα ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση. Γύρω στις 18:30, το αγαπημένο συγκρότημα Κρουστών Vamos θα ανοίξει την συναυλία και αμέσως μετά το κοινό θα απολαύσει τους Otherwise, που αναμένεται να μας ξεσηκώσουν και να μας ταξιδέψουν με τους ήχους τους!

Το μήνυμα

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Ιεράπετρας με τη στήριξη του Τοπικού Τμήματος Ιεράπετρας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, της Αποστολής και του Δήμου Ιεράπετρας.

Μέσα από τη διοργάνωση μιας γιορτής λουλουδιών (ανθοκομικής έκθεσης) στην Ιεράπετρα, οι διοργανωτές επιδιώκουν να περάσουν ένα πολυδιάστατο μήνυμα συνδυάζοντας την αγάπη για το περιβάλλον με την κοινωνική συνοχή και την αισθητική αναβάθμιση.

Η κ. Καββουσανάκη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, στην ανανέωση, στην εκπαίδευση και την αγάπη για τα λουλούδια που προσφέρεται μέσα από δράσεις για τα παιδιά. Όπως επεσήμανε, η γιορτή λουλουδιών μεταφέρει το μήνυμα πως η πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αξίζει να είναι πιο πράσινος, πιο όμορφος, πιο φιλικός προς όλους τους ανθρώπους.

Ανοιχτή γιορτή

για όλους!

Η Αντιπρόεδρος υπογράμμισε ακόμα πως η 7η Γιορτή Λουλουδιών είναι μια ανοιχτή γιορτή προς όλους και δεν αφορά μονάχα τους κατοίκους της Ιεράπετρας. Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, γνωστοποίησε πως κάθε χρόνο, η επισκεψιμότητα είναι από όλο τον Νομό. Ανέφερε επίσης, πως η γιορτή αυτή, έχει καταφέρει να γίνει θεσμός για την περιοχή, ενώ κάθε χρόνο διαπιστώνουν πως όλο και περισσότερος κόσμος την μαθαίνει και την επισκέπτεται. Φέτος ήθελαν να ευχαριστήσουν ακόμη περισσότερο, όλο τον κόσμο που στηρίζει την γιορτή και την επισκέπτεται και έτσι λοιπόν, επέλεξαν να οργανώσουν μια συναυλία ώστε να έχει ένα όμορφο κλείσιμο η βραδιά και ο κόσμος που θα παρευρεθεί να το ευχαριστηθεί ακόμη περισσότερο. Σχολίασε πως ο καιρός δείχνει μέχρι στιγμής πως θα είναι με το μέρος τους και έκλεισε προσκαλώντας όλους τους αναγνώστες μας να επισκεφτούν την 7η γιορτή λουλουδιών.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ