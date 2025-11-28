Black Friday σήμερα και τα καταστήματα της Ιεράπετρας σας περιμένουν με εξαιρετικές προσφορές, ποικιλία προϊόντων και προσωπική εξυπηρέτηση που δεν συγκρίνεται με καμία οθόνη!



Με κάθε αγορά από τα τοπικά μας καταστήματα:

Ενισχύετε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας

Στηρίζετε θέσεις εργασίας στην πόλη μας

Κρατάτε ζωντανή την τοπική οικονομία

Απολαμβάνετε άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς καθυστερήσεις & χωρίς ρίσκο



Οι επαγγελματίες της Ιεράπετρας έχουν ετοιμάσει μοναδικές προσφορές και σας περιμένουν με χαμόγελο, ασφάλεια και διαφάνεια, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Εκπτώσεων.



Αυτή την Black Friday επιλέγουμε Ιεράπετρα.

Στηρίζουμε την πόλη μας – γιατί η δύναμή της είμαστε όλοι εμείς.



Καλή Black Friday σε όλους!

Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας