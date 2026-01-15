Ο Σύλλογος Εθελοντικής Αιμοδοσίας Παχειάς Άμμου σε συνεργασία με το Βενιζέλεio Νοσοκομείο διοργανώνει διήμερη εθελοντική αιμοδοσία.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1/2026 απόγευμα 16:30 έως 20:30.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1/2026 πρωί 09:30 έως13:30.
