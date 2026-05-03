Στο πλαίσιο του προγράμματος περιοδειών «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» Δέκα παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ταξιδεύουν τον Μάιο σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ανώγεια, Ηράκλειο, Σητεία, Ιεράπετρα με συνολικά 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους
Με μια μεγάλη περιοδεία στην Κρήτη τον Μάιο συνεχίζει η Εθνική Λυρική Σκηνή την καλλιτεχνική εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε έξι δήμους του νησιού –Χανιά, Ρέθυμνο, Ανώγεια, Ηράκλειο, Σητεία, Ιεράπετρα– η ΕΛΣ θα παρουσιάσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, μιούζικαλ για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ.
Οι παραστάσεις στη ΣΗΤΕΙΑ
• Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 10 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 10.00 & 11.30
• Πολλά εν θέλω να σου πω… | 11 Μαΐου 2026 – Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Αικατερίνης, Σητεία| Στις 20.30
• Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού | 10 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 21.00
• Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 14 Μαΐου 2026 – Ιωάννου Κονδυλάκη / Σκαλοπάτια Πεζόστρατου | Στις 20.30
• 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 17 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30
• Θέλω να δω τον Πάπα! | 19 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 20.30
• Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 20 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 20.30
• Το σταυροδρόμι του κόσμου | 21 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30
• Ασίκικο Πουλάκη | 22 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30