Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με την ίδια όμορφη ανθρωπιστική διάθεση το τοπικό τμήμα Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού απευθύνεται σε όλους για να υλοποιήσουμε μαζί την «Τσάντα της Χριστουγεννιάτικης Χαράς». Μια πρωτοβουλία που αναβαθμίζει την πόλη μας σε πόλη αλληλεγγύης και ευαισθησίας.

Η Τσάντα της Χριστουγεννιάτικης Χαράς είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε ώστε οι οικονομικά αδύνατοι του τόπου μας να γευτούν την αγάπη και την κοινωνική ευαισθησία όλων μας τις Αγίες Ήμερες των Χριστουγέννων.

Επειδή θεωρούμε δεδομένη τη συμμετοχή σας στην όμορφη αυτή ιδέα, σας παραθέτουμε κατάλογο των ειδών που πρέπει να περιέχουν οι τσάντες που θα ετοιμάσετε. (Μπορείτε αν θέλετε να τοποθετήσετε στην τσάντα φάκελο με τις δικές σας ευχές, χωρίς όμως να έχετε τη δυνατότητα να γνωρίζετε σε ποια οικογένεια θα διατεθεί):

1. 2 κιλά κρέας (υπάρχουν καταψύκτες για την φύλαξη έως την ημέρα της διανομής )

2. 2 κιλά ρύζι

3. 2 κιλά ζάχαρη

4. 1 κιλό φασόλια

5. 2 κιλά αλεύρι

6. 2 φακελάκια καφέ

7. 6 κουτιά γάλα εβαπορέ

8. 4 πακέτα μακαρόνια

9. Ένα παιγνίδι προαιρετικά (Η τοποθέτηση παιχνιδιού στην τσάντα υποδεικνύει την επιθυμία σας να διατεθεί η τσάντα σε οικογένεια με παιδιά).

Φέτος η συγκέντρωση των αγαθών που θα περιλαμβάνει η τσάντα θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 24 Δεκεμβρίου (πλην Σαββάτου και Κυριακής) στο οίκημα του Ερυθρού Σταυρού κατά τις ώρες 10:00-12:00 και 19:00-21:00 ή τηλεφωνήστε στο 28420 – 25466 αν επιθυμείτε Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού να έρχονται στον χώρο σας για την παραλαβή.

Η διανομή θα ξεκινήσει την 18η Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Οικογένειες που πιθανόν να μην προλάβουμε να ενισχύσουμε, θα παραλάβουν την τσάντα τις επόμενες ημέρες.

Εμείς σαν Ερυθροσταυρίτες θα συντονίσουμε και θα βοηθήσουμε τον θεσμό που αγαπήσατε να υλοποιηθεί με τη δική σας προσφορά. Ας προσπαθήσουμε και φέτος για την επιτυχία του θεσμού της «Τσάντας της Χριστουγεννιάτικης Χαράς» όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μην υπάρξουν στον τόπο μας άνθρωποι που θα στερηθούν τις μέρες των εορτών τα στοιχειώδη είδη διατροφής.

Η επιτυχία θα προσφέρει πραγματική χαρά σε όλους:

Σε εκείνους που την προσμένουν και σε εκείνους που την προσφέρουν.

Από τώρα ευχόμαστε σε σας και την οικογένεια σας

ΚΑΘΕ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Για τις εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις που θα ήθελαν να είναι επώνυμοι χορηγοί της προσπάθειας αυτής, θα υπάρξει ειδικό ευχαριστήριο και προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Εθελόντριες, οι Εθελοντές, και το Διοικητικό Συμβούλιο

του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ