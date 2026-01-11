Στην ιστορική και περίπυστη Ιερά Σταυροπηγιακή Μονής Αγίας Τριάδος Τσαγκαρόλων Ακρωτηρίου Χανίων τελέσθηκε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 το εννεάμηνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κυρού Δαμασκηνού.

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στο Καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, συλλειτουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου, Τοποτηρητού της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, και συνευχομένου του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος αναφέρθηκε με γλαφυρότητα και με λόγια καρδιάς για την προσωπικότητα και τα χαρίσματα του εκλιπόντος Ιεράρχου και για τη μαρτυρική και θυσιαστική διακονία του στην ιστορική Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, αλλά και στη μοναστική πορεία του στην παλαίφατη Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το Μνημόσυνο του μακαριστού Ποιμενάρχου κυρού Δαμασκηνού, με την συμμετοχή των τριών Αρχιερέων και πολλών Κληρικών.

Ο Σεβ. Τοποτηρητής κ. Αμφιλόχιος, ευχαρίστησε με θερμούς λόγους τους συμμετέχοντες αγίους Αρχιερείς για τη συμμετοχή τους στη Θεία Λειτουργία και το Ιερό Μνημόσυνο και επακολούθησε Τρισάγιο επί του τάφου του αοιδίμου Ιεράρχου στον αύλειο χώρο του Καθολικού της Μονής, όπου στο τέλος ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μίλησε δι᾽ ολίγων για τον εκλιπόντα Ιεράρχη.

Ακολούθησε δεξίωση για όλο το εκκλησίασμα στους φιλόξενους χώρους της Μονής.