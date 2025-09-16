Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Βογιατζή συνήλθε σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2025 σε έκτακτη, δια περιφοράς συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα:
- Εκδίδει συλλυπητήριο Ψήφισμα σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, για το θάνατο του εκλιπόντος.
- Εκφράζει τη βαθιά θλίψη του και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του.
- Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
- Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας κατά την τέλεση της εξόδιου ακολουθίας του.
- Να αναρτηθεί, σήμερα ημέρα της κηδείας του, μεσίστια η σημαία στο Δημοτικό Κατάστημα.
- Να κατατεθεί εκ μέρους του Δήμου στεφάνι στη μνήμη του.
- Να αναγνωστεί το παρόν Ψήφισμα στη νεκρώσιμη ακολουθία και να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος.
- Να δημοσιευτεί το παρόν Ψήφισμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Εμμανουήλ Φραγκούλης