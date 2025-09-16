Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Βογιατζή συνήλθε σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2025 σε έκτακτη, δια περιφοράς συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα:

Εκδίδει συλλυπητήριο Ψήφισμα σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, για το θάνατο του εκλιπόντος. Εκφράζει τη βαθιά θλίψη του και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας κατά την τέλεση της εξόδιου ακολουθίας του. Να αναρτηθεί, σήμερα ημέρα της κηδείας του, μεσίστια η σημαία στο Δημοτικό Κατάστημα. Να κατατεθεί εκ μέρους του Δήμου στεφάνι στη μνήμη του. Να αναγνωστεί το παρόν Ψήφισμα στη νεκρώσιμη ακολουθία και να επιδοθεί στην οικογένεια του εκλιπόντος. Να δημοσιευτεί το παρόν Ψήφισμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Εμμανουήλ Φραγκούλης