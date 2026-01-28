Και τρίτη έρευνα στους Μεσελέρους Ιεράπετρας πραγματοποίησαν ο Γιώργος Χωραφάς με τη Νέση το Σάββατο 24/1/2026. Για άλλη μια φορά εντοπίστηκε από πολίτη ένα νεκρό κουνάβι κι άλλο ένα ζωντανό το οποίο μετέφερε στον κτηνίατρο. Ο ίδιος άνθρωπος εντόπισε και ένα μπολάκι με υπολείμματα γάλατος το οποίο όμως απέρριψε μετά. Η Νέση κατά την αυτοψία εντόπισε το νεκρό κουνάβι το οποίο παραδόθηκε στη Δασική Υπηρεσία Αγίου Νικολάου. Άλλα ίχνη δεν ήταν εύκολο να εντοπιστούν λόγω και της έντονης νεροποντής τω προηγούμενων ημερών, που ξέπλυνε ότι άλλο αποδεικτικό χρήσης τοξικών ουσιών θα μπορούσε να υπάρχει.

Την Ομάδα Ανίχνευσης της Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου συνόδευε ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας κ. Γιάννης Μαυρικάκης.

LIFE AGAINST POISON CRETE