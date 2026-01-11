Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) με έντονο κύμα ψύχους και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι το πρωί της Τετάρτης (14-01-26). Επίσης αναμένεται ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι κατά τόπους, κυρίως μέχρι τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26) και παγετός κατά τόπους στα ορεινά, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (12-01-26) θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης. Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν έως το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Το ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ αναφέρει:

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Έκδοση Κυριακή 11-01-2026 / 11:30 τοπική

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα μας με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).