οι Κρητικοί αγροτοκτηνοτρόφοι προετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Την Δευτέρα, στις 11:30 το πρωί, θα συγκεντρωθούν στο Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο και όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς των λιμανιών και των αεροδρομίων σε ολόκληρη την Κρήτη.

Η ανακοίνωση της Παγκρήτιας Συντονιστικής αναφέρει: “Καλούμε τους Αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης στις 08/12/2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Παγκρήτιο Στάδιο (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) σε δυναμική κινητοποίηση για το κλείσιμο Αεροδρομίων και Λιμανιων. Καλούμε επίσης όλους τους φορείς της Κρήτης όλων των κλάδων να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις μας”.