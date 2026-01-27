Από την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 τέθηκε στην Αττική σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα με τις «έξυπνες» κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Με την ενεργοποίηση του συστήματος, οι κάμερες καταγράφουν τροχαίες παραβάσεις και οδηγούν αυτομάτως στη βεβαίωση κλήσεων, χωρίς να απαιτείται επιτόπιος έλεγχος από την Τροχαία. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και η ενημέρωση των οδηγών πραγματοποιείται χωρίς να χρειάζεται η ακινητοποίηση του οχήματος.

Σε πρώτο στάδιο, η αποστολή των κλήσεων πραγματοποιείται μέσω πιλοτικής ψηφιακής πλατφόρμας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Όσοι οδηγοί καταγράφονται να παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας λαμβάνουν μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, με ειδοποίηση για την παράβαση που έχει διαπιστωθεί.

Έως περίπου το Πάσχα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής παραβάσεων.

Τότε, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στην πλατφόρμα και να παρακολουθούν το σχετικό βίντεο της παράβασης που τους καταλογίζεται.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ενημέρωση θα γίνεται είτε μέσω SMS είτε με έγγραφη ειδοποίηση στη δηλωμένη διεύθυνση κατοικίας, για όσους δεν έχουν καταχωρίσει αριθμό τηλεφώνου.

Οι νέες κάμερες έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτυπώνουν καθαρά το πρόσωπο του οδηγού, ενώ το υπόλοιπο οπτικό υλικό θολώνεται. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η αμφισβήτηση της παράβασης, καθώς δεν μπορεί να δηλωθεί ότι το όχημα οδηγούσε άλλο πρόσωπο.

Η ευθύνη αποδίδεται αποκλειστικά στον πραγματικό οδηγό και οι προβλεπόμενες κυρώσεις επιβάλλονται κανονικά.

Επίδομα ανεργίας

Τα πρόστιμα και τα διοικητικά μέτρα διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Ενδεικτικά, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ και στέρηση άδειας για 60 ημέρες.

Το νέο σύστημα έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με το σημείο εγκατάστασης, να καταγράφει τις εξής παραβάσεις:

Υπέρβαση των ορίων ταχύτητας

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Παράνομη στάση και στάθμευση

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας και μη χρήση προστατευτικού κράνους

Παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδα

Κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

Απόκρυψη ή παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας

Ανάμεσα στα σημεία που έχουν ήδη εγκατασταθεί κάμερες ή είναι προγραμματισμένο να λειτουργήσουν είναι τα εξής:

Δήμος Αθηναίων – Λεωφόρος Πανεπιστημίου και Βασιλίσσης Σοφίας (κεντρικός άξονας του κέντρου)

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λεωφόρος Μεσογείων και Λεωφόρος Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου – Λεωφόρος Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας – Λεωφόρος Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Λεωφόρος Ποσειδώνος και Ερμού

Δήμος Αλίμου – Λεωφόρος Ποσειδώνος και Λεωφόρος Αλίμου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λεωφόρος Βουλιαγμένης και Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λεωφόρος Κηφισίας και Εθνικής Αντιστάσεως

Επιπλέον, οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες είχαν τοποθετηθεί από τον Δεκέμβριο 2025 σε σημεία υψηλής κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, όπως: