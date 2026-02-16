Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» αντικαθιστά το «ΕΡΓΑΝΗ Ι» συμβάλλοντας στη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους.
Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» είναι μια νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική, με σύγχρονο περιβάλλον χρήσης στα πρότυπα του gov.gr, η οποία ενσωματώνει τόσο τις προβλέψεις του ν. 5053/2023 όσο και τις απλουστεύσεις και καταργήσεις εντύπων που εισάγει ο νέος νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» που ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο.
Το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης για την πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας, απλουστεύει διαδικασίες και καταργεί έντυπα (1 αντί για 4 έντυπα για πρόσληψη, ετήσιος πίνακας προσωπικού, στοιχεία που καταγράφονται πλέον ψηφιακά σε πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς την χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης).
Υπενθυμίζεται ότι το νέο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία τον Απρίλιο του 2025. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ενσωματώθηκαν σε αυτό και οι προβλέψεις του νέου νόμου «Δίκαιη Εργασία για Όλους».
Προηγήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πόλεις της Επικράτειας.
Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας των επιχειρήσεων μέσω:
- Κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (π.χ. Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κ.ά.)
- Διάθεσης νέων δυνατοτήτων τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων.
- Απλούστευσης Διαδικασιών
- Ενιαίας διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους (π.χ. δανειζόμενοι εργαζόμενοι)
- Καταγραφής των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση
- Διάθεσης «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας
Παράλληλα, παρέχονται νέα Ψηφιακά Εργαλεία όπως:
- Αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr
- Νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης
- Δυνατότητα διαλειτουργικότητας με συστήματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας για το σύνολο των διαδικασιών
Επιπλέον το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προσφέρει στους εργαζόμενους μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και μέσω της πλατφόρμας myErgani.gov.gr:
- Άμεση ενημέρωση και δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων της εργασιακής τους σχέσης
- Δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των ουσιωδών όρων εργασίας
Από την αναβάθμιση του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» επωφελείται όμως και η Δημόσια Διοίκηση καθώς:
- Αναβαθμίζεται το σύστημα και μετατρέπεται από σύστημα γεγονότων σε μητρώο
- Βελτιώνεται η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας
- Εισάγονται νέες υπηρεσίες
- Παρέχονται σημαντικά εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας