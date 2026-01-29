Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί την Παρασκευή το πρωί στο Ηράκλειο και θα επισκεφτεί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι, όπου και θα υπογραφεί συμφωνία για εξοπλισμό αεροναυτιλίας.

Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Ζάγκρεμπ, όπου στις 15:45 ώρα Ελλάδας θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, Andrej Plenković.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που φιλοξενείται στο Ζάγκρεμπ.