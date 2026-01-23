Τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη επισκέφθηκε σήμερα ο νέος Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης, Αρχιπύραρχος Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, με την ευκαιρία ανάληψης των νέων του καθηκόντων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Περιφέρειας, ο Σταύρος Αρναουτάκης ευχήθηκε στο νέο Διοικητή καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο του.

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και την οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας στο νησί. Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε τη βούληση της Περιφέρειας Κρήτης για συνέχιση της στενής και ουσιαστικής συνεργασίας με το Πυροσβεστικό Σώμα, με στόχο την αποτελεσματική θωράκιση της Κρήτης έναντι των φυσικών καταστροφών και την ασφάλεια των πολιτών. Επιπλέον, ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τη διαχρονική προσφορά τους στο νησί.

Από την πλευρά του, ο Αρχιπύραρχος Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την υποδοχή και τη στήριξη της Περιφέρειας προς τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «στόχος είναι η δουλειά».