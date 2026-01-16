ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Tακτική συνεδρίαση της Δημοτική Επιτροπής την 20η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης (οριακή) προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 3 «Εργασίες στερέωσης βραχωδών πρανών Δικταίου Άντρου» του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας και αναβάθμισης υποδομών του Δικταίου Άντρου».

2. Παράταση προθεσμίας του έργου «Μελέτη για την αποκατάσταση Ι.Μ. Κρουσταλλένιας της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου».

3. Εξέταση των αιτημάτων οφειλετών του Δήμου.

4. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.