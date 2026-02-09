Η πιο κεφάτη γιορτή του χειμώνα έρχεται στο Τζερμιάδο και σας θέλουμε ΟΛΟΥΣ εκεί!
Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 14:00 μ.μ.
Σημείο εκκίνησης: Κέντρο Υγείας Τζερμιάδων
Μαζί μας live:
- Τραγούδι: Βίβιαν Κοκολάκη & Ζαχάρης Κουρτάκης
- Μπουζούκι: Κώστας Σουλτάτος
- Πλήκτρα: Γιώργος Καψούλης
Και το πάρτι συνεχίζεται με:
- DJ Bon & Manos Spanakis
- Για τους μικρούς μας φίλους, μαζί μας η Art Sofia με διάφορες δράσεις και πολλές εκπλήξεις!
Φορέστε τις στολές σας, πάρτε την καλύτερή σας διάθεση και ελάτε να ξεφαντώσουμε όλοι μαζί!