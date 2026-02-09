Η πιο κεφάτη γιορτή του χειμώνα έρχεται στο Τζερμιάδο και σας θέλουμε ΟΛΟΥΣ εκεί!

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 14:00 μ.μ. Σημείο εκκίνησης: Κέντρο Υγείας Τζερμιάδων

Μαζί μας live: Τραγούδι: Βίβιαν Κοκολάκη & Ζαχάρης Κουρτάκης

Μπουζούκι: Κώστας Σουλτάτος

Πλήκτρα: Γιώργος Καψούλης

Και το πάρτι συνεχίζεται με: DJ Bon & Manos Spanakis

Για τους μικρούς μας φίλους, μαζί μας η Art Sofia με διάφορες δράσεις και πολλές εκπλήξεις!