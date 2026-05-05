Η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ σας προσκαλεί σε έναν ξεχωριστό αγώνα σκάκι σιμουλτανέ, ως συνέχεια των δωρεάν μαθημάτων σκάκι που προσφέρει!
Ημερομηνία: Σάββατο 9 Μαΐου 2026
Τοποθεσία: Κεντρική Πλατεία Σητείας
Στις 19:30
Με τους:
- Ευγένιος Ιωαννίδης (GM)
- Αναστασία Αβραμίδου (FM / WIM))
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και αφορά όλες τις ηλικίες.
Δηλώσεις συμμετοχής μέσω της παρακάτω φόρμας Google
https://forms.gle/Af8KQWRMZWFtNVhcA
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένων θέσεων.
Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια μοναδική σκακιστική εμπειρία και να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε κορυφαίους σκακιστές!