Η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ σας προσκαλεί σε έναν ξεχωριστό αγώνα σκάκι σιμουλτανέ, ως συνέχεια των δωρεάν μαθημάτων σκάκι που προσφέρει!

Ημερομηνία: Σάββατο 9 Μαΐου 2026

Τοποθεσία: Κεντρική Πλατεία Σητείας

Στις 19:30

Με τους:

Ευγένιος Ιωαννίδης (GM)

Αναστασία Αβραμίδου (FM / WIM))

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και αφορά όλες τις ηλικίες.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω της παρακάτω φόρμας Google

https://forms.gle/Af8KQWRMZWFtNVhcA

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένων θέσεων.

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια μοναδική σκακιστική εμπειρία και να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε κορυφαίους σκακιστές!