Διαδικτυακά συμμετείχε σήμερα ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Παγκρήτιας Ανοικτής Επιτροπής για τη Δημιουργία Μέσου Σταθερής Τροχιάς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης με θέμα «Η Κρήτη σε Σταθερή Τροχιά: Δημόσια Εκδήλωση για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη». Ένα έργο το οποίο χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας, κρίσιμο για τη διαχείριση των μετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την εξοικονόμηση κόστους από τις μεταφορές, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των καθυστερήσεων, τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και θα συνδέει τους κύριους αστικούς πόλους της Κρήτης με τις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου, αεροδρόμια και λιμάνια.

Ένα έργο όμως που σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και αυτό όπως και ο ΒΟΑΚ δεν θα καλύψει τις ανάγκες ολόκληρης της Κρήτης. Ένα έργο που εξ αρχής παρουσιάζεται ελλιπές και ανεπαρκές, αφήνοντας στο περιθώριο και πάλι τους πολίτες της ανατολικής Κρήτης οι οποίοι πλέον βιώνουν τον διαχωρισμό και την περιθωριοποίηση όσον αφορά στα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα του νησιού.

Την ένσταση αλλά την έντονη δυσαρέσκεια του για ακόμα μια φορά κατάθεσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Σητείας, για τον τρόπο με τον οποίο η Κρήτη είναι πλέον ξεκάθαρα ένα νησί δύο ταχυτήτων.

Όπως και στην περίπτωση του ΒΟΑΚ έτσι και στο ζήτημα της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς, το ανατολικό τμήμα του νησιού μένει εκτός.