Με πρωτοβουλία της Βουλευτού Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνας Σπυριδάκη, κατατέθηκε Ερώτηση προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη διαρκή επιχειρησιακή υποβάθμιση της Σητείας και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Δ’ Τάξης Σταθμού. Την εν λόγω κοινοβουλευτική πρωτοβουλία συνυπογράφει ο Βουλευτής Αργολίδας και Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς.

Η Ερώτηση θέτει εξαρχής το πλαίσιο της συζήτησης, αναδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα ώριμο και απολύτως τεκμηριωμένο αίτημα, το οποίο παραμένει επί χρόνια σε εκκρεμότητα παρά τη σοβαρότητά του.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται: «Με την υπ’ αριθμ. 3146/12.02.2024 Ερώτηση μας, αναδείξαμε με σαφήνεια την επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας σε Πυροσβεστική Υπηρεσία Δ’ Τάξης Σταθμού, ένα αίτημα διαχρονικό, ώριμο και απολύτως τεκμηριωμένο, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής απέναντι σε φυσικές καταστροφές».

Η Ερώτηση αποτυπώνει αναλυτικά την πραγματική επιχειρησιακή επιβάρυνση της περιοχής και τις ιδιαιτερότητες που καθιστούν αναγκαία την αναβάθμιση του Κλιμακίου.

Όπως τονίζεται: «Το Κλιμάκιο καλείται να καλύψει μια εξαιρετικά εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή, από τον Πλάτανο έως τον Αθερινόλακκο, εντός της οποίας βρίσκονται κρίσιμες και υψηλού ρίσκου υποδομές, όπως το αεροδρόμιο και το λιμάνι Σητείας […]».

Παράλληλα, αναδεικνύεται και η τεράστια περιβαλλοντική και γεωμορφολογική σημασία της περιοχής: «Η περιοχή διαθέτει υψηλής περιβαλλοντικής αξίας οικοσυστήματα, όπως το Φοινικόδασος Βάι και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σητείας, ενώ χαρακτηρίζεται από έντονη δασική κάλυψη και ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Τα στοιχεία των τελευταίων ετών είναι αποκαλυπτικά: μεγάλες δασικές πυρκαγιές, εκτεταμένες καταστροφές, αλλά και επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες του 2019 και του 2022, που ανέδειξαν τις οριακές αντοχές των υφιστάμενων δυνάμεων»

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση υπογραμμίζει ότι το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας δεν επιχειρεί μόνο εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής του, αλλά καλύπτει ευρύτερες ανάγκες σε ολόκληρο το Λασίθι και στα γύρω νησιά.

Όπως σημειώνεται: «Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας δεν καλύπτει μόνο την περιοχή ευθύνης του, αλλά συνδράμει και σε άλλες περιοχές του Νομού Λασιθίου, ενώ επιχειρησιακά καλύπτει και νησιωτικές περιοχές όπως η Κάσος και η Κάρπαθος. Την ίδια στιγμή, η υποστελέχωση των υπηρεσιών σε όλες τις υπηρεσίες του Νομού, σε συνδυασμό με τη μετακίνηση προσωπικού προς άλλες μονάδες, δημιουργεί πρόσθετα κενά και αποδυναμώνει περαιτέρω την επιχειρησιακή ικανότητα».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνολική επικινδυνότητα του Νομού Λασιθίου, ειδικά ενόψει των νέων χαρτών πυροπροστασίας: «Η περιοχή […] αναμένεται να αποτυπωθεί ακόμη πιο έντονα στους νέους χάρτες πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων στον Νομό Λασιθίου, ενός Νομού που […] αποτελεί το πιο ξηροθερμικό μέρος στην Ευρώπη με αυξημένο ποσοστό επικινδυνότητας».

Η Ερώτηση αναδεικνύει επίσης τον καθοριστικό ρόλο του αεροδρομίου Σητείας κατά τις μεγάλες πυρκαγιές της περασμένης χρονιάς στην Ανατολική Κρήτη: «Όπως αποδείχθηκε και κατά τη διάρκεια των περυσινών μεγάλων πυρκαγιών στην Ανατολική Κρήτη, το αεροδρόμιο αποτέλεσε τον μοναδικό επιχειρησιακό κόμβο ανεφοδιασμού καυσίμων και νερού για τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, επιτρέποντας τη συνεχή και επαναλαμβανόμενη επιχειρησιακή τους δράση στην περιοχή».

Ωστόσο, η παρέμβαση φωτίζει και τις σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό των εναέριων μέσων πυρόσβεσης: «Δεν υπάρχουν μόνιμα εγκατεστημένα εναέρια μέσα βαρέως τύπου στην Κρήτη, κατάλληλα για τις ιδιαίτερα απαιτητικές γεωμορφολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής, όπως φαράγγια, χαράδρες και ισχυρούς ανέμους, ενώ για την Ανατολική Κρήτη ο χρόνος ανταπόκρισης των διαθέσιμων μέσων παραμένει κρίσιμος και ανεπαρκής. Η απουσία αυτή έχει ως αποτέλεσμα, σε κρίσιμες ώρες εξέλιξης μιας πυρκαγιάς, να μην υπάρχει η αναγκαία άμεση και ισχυρή εναέρια παρέμβαση».

Η Ερώτηση ζητά έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την Ανατολική Κρήτη: «Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό, που θα περιλαμβάνει τόσο την ενίσχυση των εναέριων μέσων όσο και την αξιοποίηση του αεροδρομίου Σητείας ως σταθερού κόμβου υποστήριξης και ανεφοδιασμού τους. Ιδίως σε περιόδους υψηλού κινδύνου […] η δυνατότητα προληπτικής ανάπτυξης ή στάθμευσης εναέριων μέσων στην περιοχή θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τους χρόνους απόκρισης και να ενισχύσει καθοριστικά την αποτελεσματικότητα της πυρόσβεσης».

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος αναβάθμισης του Κλιμακίου: «Παρά τα ανωτέρω, και ενώ ήδη από το 2019 υπάρχει θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναβάθμιση του Κλιμακίου, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το απαιτούμενο Προεδρικό Διάταγμα»

Η Ερώτηση επισημαίνει ότι ούτε οι προηγούμενες απαντήσεις του Υπουργείου έδωσαν ουσιαστικές εξηγήσεις: «Δεν διευκρινίζεται για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, ούτε αν και πότε προτίθεται η Πολιτεία να προχωρήσει στην αναβάθμιση. Δεν υπάρχει καμία σαφής δέσμευση, κανένα χρονοδιάγραμμα, καμία αναφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες της Σητείας και στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες της περιοχής».

Και η πολιτική αιχμή κορυφώνεται με μια ξεκάθαρη επισήμανση: «Η επίκληση διαρκώς νέων μελετών και διαδικασιών δεν μπορεί να υποκαθιστά την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων αποφάσεων. Όταν πρόκειται για ζητήματα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας των πολιτών, η καθυστέρηση δεν είναι απλώς διοικητική – είναι ουσιαστική έκθεση μιας ολόκληρης περιοχής σε αυξημένο κίνδυνο»

Με την εν λόγω Ερώτηση οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν το αρμόδιο Υπουργείο να απαντήσει στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα: