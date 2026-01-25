Με την ολοκλήρωση της υπηρεσιακής σας πορείας στο Πυροσβεστικό Σώμα και την τιμητική σας προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπυράρχου, θα ήθελα να σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την πολύτιμη προσφορά σας.

Η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός και το αίσθημα καθήκοντος που σας διακρίνουν άφησαν θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, διασφαλίζοντας την προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους. Η συνεργασία σας με τον Δήμο Σητείας υπήρξε πάντοτε εποικοδομητική και ουσιαστική, γεγονός που εκτιμάται

ιδιαίτερα από όλους μας.

Σας εύχομαι υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής

σας.