Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας «ο Μύσων» και οι συντονιστές του προγράμματος εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες , για την αφιλοκερδή προσφορά τους στις εισηγήτριες -υπεύθυνες του προγράμματος « Μεγαλώνοντας Δυνατά και Χαρούμενα Παιδιά» , κυρία Δέσποινα Αυγουστινάκη και κυρία Αγαθή Μίχου για τις εξαιρετικές και υψηλού επιπέδου εισηγήσεις τους, οι οποίες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Θερμές ευχαριστίες για την έμπρακτη στήριξη της λειτουργίας των Σχολών Γονέων στη Σητεία αποτείνουμε στην Περιφέρεια Κρήτης , και ιδιαίτερα την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης , Σύμβουλο Εκπαίδευσης 2ης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόεδρο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών(Ι.Α.Κ.Ε) κυρία Ελένη Μαράκη όπως και τον κ Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη Νομού Λασιθίου.

Ευχαριστούμε θερμά την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Σητείας για τη συμβολή και τη συνεργασία της στην επιτυχημένη λειτουργία της Σχολής Γονέων της πόλης της Σητείας.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε προς τον συντονιστή κύριο Ιωάννη Νούλη για το όραμα της ίδρυσης Σχολών Γονέων στη Σητεία αλλά και για τον άρτιο συντονισμό της συνάντησης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε και στον Δήμο Σητείας για τη στήριξη και τη συμβολή του στην υλοποίηση της δράσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στους γονείς των μαθητών μας και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν ενεργά και τίμησαν τη συνάντηση με τη μεγάλη τους προσέλευση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον διάλογο και την επιτυχία της δράσης.

Τέλος, ευχαριστούμε το 2ο Δημοτικό Σχολείο για τη φιλοξενία και τον κύριο Παναγιώτη Μπάκα για την πολύτιμη συμβολή του στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών των γονέων που παρακολούθησαν τη συνάντηση αλλά και όσους συνέβαλαν στη διεξαγωγή της συνάντησης

Το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 17:30 θα πραγματοποιηθεί επιπλέον εργαστήριο με θέμα: «Η κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσα από το κλασικό- μαγικό παραμύθι» ώρα 17:30-18:00 από την εισηγήτρια την κ Δέσποινα Αυγουστινάκη και «Τρόποι αφήγησης κλασικών παραμυθιών» στις 18:00 -18:30 από την εισηγήτρια κ Ζαμπία Λαζανάκη

Στόχος όλων μας είναι η εδραίωση αυτής της προσπάθειας και η από κοινού επιδίωξη γονέων και εκπαιδευτικών να οικοδομήσουμε σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος Ζαχαριάδου Αγγέλα