Δευτέρα 4 Μαΐου, μια ιδιαίτερα ψυχρή για την εποχή ήμερα, βρεθήκαμε με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Γ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείο της Σητείας στο Χανδρά, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στο Γεωπάρκο της Σητείας.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωρίζω τον τόπο μου!» έχει ως στόχο :

1. Την γνωριμία με τον τόπο και τα στοιχεία που τον συνθέτουν, φυσικά και ανθρωπογενή.

2.Την καλλιέργεια της προσέγγισης ενός τόπου με κανόνες σεβασμού και αειφορίας.

3. Την εξοικείωση με τους κανόνες ασφαλούς πεζοπορίας και προφύλαξης του

περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

4. Την γνωριμία με βασικούς γεωλογικούς σχηματισμούς και βασικά είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής.

5. Την κατανόηση της σημασίας των χαρακτηριστικών ενός τόπου (τοποθεσία, κλίμα, γεωμορφολογία, ευφορία κ.λπ.) στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το στοιχείο του νερού, που αποτελεί καταλυτικό συστατικό της διαμόρφωσης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Σε αυτή μας της εκπαιδευτική δράση είναι πάντα μαζί μας ο κ. Μανώλης Χρυσουλάκης που με τον εξαιρετικό αφηγηματικό του λόγο ,μεταφέρει τις γνώσεις του για την τοπική παράδοση στην νέα γενιά. Τον ευχαριστούσε ιδιαίτερα , όπως και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Γ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείο της Σητείας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ