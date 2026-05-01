Η 1η Μάη δεν είναι απλά μια επέτειος μνήμης, είναι η ζωντανή υπενθύμιση ότι η ιστορία κινείται από την οργανωμένη αντίσταση των εργαζομένων. Από το Σικάγο του 1886 ως τον Μάη του 1936 και τις σύγχρονες διεκδικήσεις, το μήνυμα παραμένει αδιαπραγμάτευτο: αγωνιζόμαστε για την εργασία και τη ζωή που μας αξίζει.

Σήμερα, σε μια εποχή που οι ανισότητες διευρύνονται και το δημόσιο αγαθό της παιδείας δέχεται σφοδρή επίθεση από τις πολιτικές της ΝΔ, εμείς οι εκπαιδευτικοί επιλέγουμε πλευρά. Στεκόμαστε απέναντι σε ένα σύστημα που θέλει το σχολείο «επιχείρηση», τον μαθητή «πελάτη» και τον δάσκαλο έναν πειθήνιο διεκπεραιωτή χωρίς παιδαγωγική ελευθερία.

Ο αγώνας μας είναι ταξικός, κοινωνικός και προοδευτικός.

Ø Απέναντι στην Εμπορευματοποίηση: Λέμε όχι στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Διεκδικούμε ένα συμπεριληπτικό, δημοκρατικό σχολείο που χωράει όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου ή οικονομικής κατάστασης.

Ø Για την Εργασιακή Αξιοπρέπεια: Απαιτούμε ριζική αύξηση των μισθών τώρα. Δεν δεχόμαστε να ζούμε με ψίχουλα την ώρα που η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια εξανεμίζουν το εισόδημά μας. Μόνιμη δουλειά για όλους, με μισθούς που αξίζει στον ρόλο μας ως μέρος της ενιαίας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τέρμα στην ομηρία των αναπληρωτών.

Ø Για τη Δημοκρατία στους Χώρους Εργασίας: Ενάντια στον αυταρχισμό της διοίκησης. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στη συλλογική δράση και την αυτονομία του συλλόγου διδασκόντων.

Ø Για την Κοινωνική Αλληλεγγύη: Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, του πολιτισμού και της νεολαίας. Ο αγώνας για την παιδεία είναι αγώνας για μια κοινωνία ελευθερίας και ισότητας.

«Δεν μας αρκεί να ερμηνεύουμε τον κόσμο, παλεύουμε για να τον αλλάξουμε.»

Ως παιδαγωγοί, εμπνεόμαστε από τις αξίες της συλλογικότητας και της κοινωνικής απελευθέρωσης. Δεν υποχωρούμε μπροστά στις απειλές. Μετατρέπουμε την οργή μας σε οργανωμένο αγώνα για να ανατρέψουμε τις πολιτικές που υπονομεύουν το μέλλον της νέας γενιάς.

Όλοι και όλες στον δρόμο – Εκεί που κρίνεται το δίκιο!

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας καλεί κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό εκπαιδευτικό να δώσει το παρών στα μπλοκ των σωματείων. Να βροντοφωνάξουμε πως το δημόσιο σχολείο και η εργασιακή μας αξιοπρέπεια δεν είναι προς πώληση.

Τιμάμε την Εργατική Πρωτομαγιά στους δρόμους του αγώνα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΜΥΣΩΝ

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος Ζαχαριάδου Αγγέλα