Ενθουσίασε το κοινό της Σητείας η σατιρική κωμωδία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ που παρουσιάστηκε από το Θέατρο της Σητείας στο Πολύκεντρο, σε σκηνοθεσία Φανής Σύρπου και Μάνου Ρουσσομουστακάκη.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν σε όλες μεγάλη, ενώ ορισμένα βράδια κάποιοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν το έργο, αφού η αίθουσα του Πολύκεντρου ήταν κατάμεστη. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θερμή και η πληθώρα θετικών σχολίων και κριτικών για την τελευταία παραγωγή του Θεάτρου της Σητείας ικανοποίησε και χαροποίησε ιδιαίτερα τη σητειακή θεατρική ομάδα και τους συντελεστές της παράστασης.

Η κ. Σύρπου ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο για την ζεστή ανταπόκρισή του. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι η παράσταση του Θεάτρου της Σητείας είχε μία τεράστια ανταπόκριση από το κοινό της Σητείας. Αυτό συμβαίνει βέβαια πάντοτε και είμαστε ευγνώμονες προς αυτό. Αυτή τη φορά ο κόσμος έδειξε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό.

Όπως γνωρίζετε, είμαστε ερασιτέχνες, αλλά με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα ως προς το θέατρο και αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε. Προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ποιοτικοί γιατί έχουμε μια ιστορία πολλών ετών -το Θέατρο της Σητείας – από το 1993 στην πόλη μας. Έχουμε την εντύπωση πως δεν απογοητεύσαμε ποτέ το κοινό της Σητείας μέσα από τις παραστάσεις μας. Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που ανεβαίνει ο Μποστ. Μετά το 1995 που ανέβηκε η Μήδεια του Μποστ σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Γιαννακάκη».

Σε δύο πράξεις

Το έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ είναι γραμμένο το 1994 και είναι μία σάτιρα των κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων της εποχής, μέσα όμως από την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. «Ο Μποστ αναμιγνύει αυτά τα στοιχεία, την ελληνική πραγματικότητα με την υπόθεση του Σαιξπηρικού δράματος και με την μοναδική του γλώσσα που είναι ένας συνεχής δεκαπεντασύλλαβος με ομοιοκαταληξία, ανορθόγραφος και ασύντακτος μερικές φορές, δημιουργεί και αυτό το ιδιαίτερο κωμικό στοιχείο.

Το έργο είναι χωρισμένο σε δύο πράξεις. Η πρώτη αναφέρεται πιο πολύ στην υπόθεση Ρωμαίου και Ιουλιέτας του Σαίξπηρ. Στη δεύτερη πράξη ο Μποστ κάνει μία τεράστια ανατροπή. Μιλάμε για τη Βερόνα του σήμερα… Στη δεύτερη πράξη που είναι τελείως ανατρεπτική από την μεριά του Μποστ και σουρεαλιστική, μετά από σαράντα χρόνια δηλαδή, δείχνουμε και την Ελλάδα του σήμερα… Αυτό που μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι περάσανε τόσα χρόνια από τότε που γράφτηκε το έργο -1994- κι όμως μιλάμε πάλι για τα ίδια πράγματα. Αυτό μας προβληματίζει. Θα ‘πρεπε να έχουμε προχωρήσει σαν χώρα σε μια άλλη κατάσταση», ανέφερε.

Οι παραστάσεις του Θεάτρου της Σητείας με το έργο του Μποστ έτυχαν θερμής υποδοχής από το κοινό, το οποίο γέλασε, ενθουσιάστηκε… «Έχουμε εισπράξει πολύ καλές κριτικές από τον κόσμο, από το γέλιο του, την διάδραση την ώρα της παράστασης. Ο κόσμος έδωσε και πολύ μεγάλο κίνητρο για τους ηθοποιούς γιατί όταν συμμετέχει σε αυτό που βλέπει οι ηθοποιοί παίζουν ακόμα καλύτερα, γιατί το γεγονός ότι αρέσει το έργο στο κοινό τους δίνει μία ακόμα ώθηση», είπε η κ. Σύρπου.

Οι συντελεστές

Οι συντελεστές της παράστασης Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ από το Θέατρο της Σητείας: Φανή Σύρπου και Μάνος Ρουσσομουστακάκης σκηνοθεσία, Κατερίνα Σκαρβελάκη παραγωγή, Νίκος Κατσούλης -Νίκος Λαντζανάκης σκηνικά, Σοφία Μακρίδη καλλιτεχνική επιμέλεια σκηνικών, Αθηνά Μπικάκη -Σταυρούλα Αναγνωστάκη κοστούμια, Νίκη Παπαδάκη χορογραφία, Ανδρέας Μανωλής ήχος, Μάριος Μαμούτης φώτα, Σταυρούλα Αναγνωστάκη μακιγιάζ, Δώρα Θεοχάρη υποβολείο, Φωτεινή Ανδρουλάκη παρασκήνιο.

Ηθοποιοί: Ζάο Σάντος Περέιρα, Σταυρούλα Αναγνωστάκη, Κατερίνα Αντωνακάκη, Δέσποινα Ριτσάκη, Μάνος Ρουσσομουστακάκης, Παναγιώτης Μπάκας, Ειρήνη Μητσακάκη, Κατερίνα Σκαρβελάκη, Φαίδρα Ρουσσομουστακάκη, Μάνος Καστρίτης, Μανώλης Κατσούλης, Δημήτρης Δρακάκης, Νίκος Κατσούλης, Κωστής Δανδουλάκης, Μαρία Αχλαδιανάκη.

Για το αν θα παρουσιαστεί εκ νέου σε άλλη, επόμενη χρονική περίοδο το συγκεκριμένο έργο στην Σητεία, η κ. Σύρπου ανέφερε ότι «αυτή την στιγμή δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση ωστόσο δεν αποκλείεται η προοπτική. Ελπίζουμε να ξαναπαίξουμε και πάλι το έργο αυτό».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

Στιγμιότυπα από την παράσταση