Το μεσημέρι της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος πλαισιούμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιο Σκαρβέλη, Πρωτοσύγκελλο και Ηγούμενο της Μονής Τοπλού, τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαο Παθιάκη, Προϊστάμενο του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγίας Αικατερίνης Σητείας, και τον Διάκονο Θεμιστοκλή Μπεϊνά, ευλόγησε την Βασιλόπιτα του Συλλόγου Μικρασιατών, Ποντίων και Αρμενίων Σητείας σε κεντρικό εστιατόριο της Σητείας.

Ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του δραστήριου Συλλόγου κ. Λεωνίδα Τερζή και τα Μέλη του Δ.Σ. για την πρόσκληση και ευχήθηκε σε όλους ευλογημένη χρονιά με υγεία, δύναμη από τον Κύριο, ομοψυχία και αγάπη. Επίσης, συνεχάρη τον Σύλλογο για τις σημαντικές δράσεις του και τόνισε ότι όλοι έχουμε ιερό χρέος να διατηρήσουμε την φλόγα της μνήμης των προγόνων μας Μικρασιατών άσβεστη στις καρδιές μας.

Χαιρετισμό και ευχές απηύθυναν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Λεωνίδας Τερζής, Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης, και η εκπρόσωπος του Δημάρχου Σητείας Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Βέρα Περάκη.

Ακολούθησε γεύμα και πλούσιο μουσικό πρόγραμμα.