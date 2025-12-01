Ο Δήμος Σητείας στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Med-IREN & Regions4Climate, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία και με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντικών ομάδων άσκηση παρουσίασης λύσεων για την προστασία του Δήμου από πλημμυρικά φαινόμενα με ήπιες παρεμβάσεις και πρακτική άσκηση Εφαρμογής της Πλατφόρμα Διαχείρισης Συμβάντων MAESTRO.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης χαιρετίζοντας τη συνάντηση εστίασε στην βαρύτητα την οποία δίνει η παρούσα Δημοτική Αρχή και η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας στην πρόληψη έκτακτων καταστάσεων και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για να επιτευχθεί το πρώτιστο που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

-Η τεχνολογία MAESTRO αποτελεί σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης συμβάντων (Incident Management Platform), σχεδιασμένο για την ενίσχυση του συντονισμού και της απόκρισης σε κρίσιμες καταστάσεις. Το MAESTRO της IANUS Technologies είναι μια «ενοποιημένη πλατφόρμα C2I» ειδικά σχεδιασμένη για οργανισμούς όπως στρατός, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, πρώτων ανταποκριτών κ.λπ.

-Παρέχει σε πραγματικό χρόνο επιχειρησιακή εικόνα (“situational awareness”) και συντονισμό αποστολών. Υποστηρίζει “role-based access” (π.χ. διαφορετικά δικαιώματα για διοίκηση, πεδίο, λήψη αποφάσεων.

-Μπορεί να δεχτεί δεδομένα από αισθητήρες πεδίου (IoT), UAV (drones), άλλους εξωτερικούς παρόχους.

-Επίσης, έχει GIS (γεωγραφική απεικόνιση), έτσι ώστε οι χειριστές να βλέπουν σε χάρτη τα συμβάντα, τις μονάδες, και τους πόρους.