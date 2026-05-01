Μήνυμα του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη για την επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς:

Η Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί ημέρα μνήμης, τιμής και βαθύτατου συμβολισμού στην ιστορία του ανθρώπινου γένους για ένα καλύτερο κόσμο.

Δεν πρόκειται μόνο για μια ιστορική επέτειο αλλά και μια υπενθύμιση της ευθύνης όλων μας να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Καλούμαστε όχι μόνο εθιμοτυπικά αλλά ουσιαστικά να μη θεωρούμε τις κατακτήσεις δεδομένες, αλλά να παραμένουμε ενεργοί και σε εγρήγορση απέναντι σε κάθε πρόκληση που απειλεί την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια στην εργασία και την προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αναγνωρίζουμε τη σημασία της εργασίας ως θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής, της προόδου, της ισότητας και της προοπτικής για ελπίδα και δημιουργία.

Τιμούμε τις θυσίες και τους αγώνες των εργαζομένων που διεκδίκησαν και διεκδικούν δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και ένα καλύτερο μέλλον.