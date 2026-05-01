Σε εξέλιξη είναι μέχρι και αυτήν την ώρα στο Νοσοκομείο Σητείας η ιατρική αξιολόγηση και εξετάσεις 32 ακτιβιστών οι οποίοι μετέβησαν αργά το μεσημέρι με λεωφορείο από τον Αθερινόλακκο. Εξ αυτών σύμφωνα με δηλώσεις του Διοικητή του Νοσοκομείου κ Νίκου Σολιδάκη ενώ περιστατικό χρειάζεται περεταίρω αξιολόγηση . Πρόκειται για υπήκοο Κολομβίας με κρανιοεγγεφαλική κάκωση για τον οποίο υπήρξε μέριμνα διακομιδής σε Νοσοκομείου του Ηρακλείου

Επίσης σε διαδικασία διακομιδής αυτήν την ώρα είναι ακόμα δύο περιστατικά εκ των οποίων το ένα με κάταγμα στη μύτη. Οι υπόλοιποι ακτιβιστές δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα –ελαφρά τραύματα , εκδορές – και αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο με λεωφορείο σήμερα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Νοσοκομείο Σητείας.

«Το Νοσοκομείο Σητείας αντεπεξήλθε άμεσα και κάναμε το καθήκον μας» τόνισε ο κ Σολιδάκης.

Στο Νοσοκομείο Σητείας βρίσκονται επίσης δυνάμεις της Αστυνομίας.