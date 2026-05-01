Στο Νοσοκομείο Σητείας μεταφέρθηκαν σήμερα το μεσημέρι 32 ακτιβιστές, οι οποίοι νωρίς το πρωί, αποβιβάστηκαν στον Αθερινόλακκο και μεταφέρθηκαν στην συνέχεια με λεωφορείο στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Σητείας προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Πρόκειται για πολίτες – σε ένα μεγάλο ποσοστό νέοι ηλικιακά –από διάφορες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία , η Αμερική, η Ολλανδία κι άλλες. Στο Νοσοκομείο Σητείας μετέβησαν και κάποιοι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να τους βοηθήσουν όπως μπορούσαν. Κύρια αγωνία των ακτιβιστών ήταν να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους , τις οικογένειες τους, για να τους πουν ότι είναι ζωντανοί, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά αρκετοί εξ αυτών.

Η ακτιβίστρια Allis Tsapman από την Μεγάλη Βρετανία με δηλώσεις της στα τοπικά ΜΜΕ αναφερόμενη στο θέμα και στα συμβάντα που προηγήθηκαν, σημείωσε ότι ξεκίνησαν από την Σικελία κουβαλώντας ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό την Γάζα . Τα σκάφη της αποστολής ανοικτά της Κρήτης δέχτηκαν επίθεση από το Ισραηλινό ναυτικό. Οι άνθρωποι της αποστολής κακοποιήθηκαν, χτυπήθηκαν και τελικά τους έβαλαν σε ένα πολεμικό πλοίο του Ισραήλ. Στην συνέχεια επιβιβάστηκαν σε πλοίο του ελληνικού ναυτικού και κάποιοι εξ αυτών βρέθηκαν στο Νοσοκομείο Σητείας, γιατί υπάρχουν προβλήματα από τις κακοποιήσεις που υπέστησαν όπως είπε.

Αναφερόμενη στις συνθήκες που βίωσαν στο πλοίο τόνισε ότι περίπου 150 άνθρωποι στοιβάχτηκαν σε ένα κοντέινερ χωρίς να βλέπουν και να ξέρουν που πάνε, χωρίς να τους δοθεί νερό ή φαγητό ενώ τους πήραν και τα ρούχα τους την ώρα που έκανε αρκετό κρύο.

Μερικά εκ των σκαφών της αποστολής όπως ανέφερε τα βούλιαξε το ισραηλινό ναυτικό , επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία παράνομη πράξη ‘’πειρατεία’’ σε διεθνή ύδατα , χιλιάδες μίλια μακριά από τις ακτές του Ισραήλ .

Παρόλο όπως σημείωσε που οι ακτιβιστές ήταν τελείως ειρηνικοί απέναντι στους στρατιώτες του IDF δέχθηκαν την επίθεση με βίαιο τρόπο και αρκετοί ήταν οι ακτιβιστές που χτυπήθηκαν. Δύο από τους συμμετέχοντες στην αποστολή έχουν απαχθεί για να τους μεταφέρουν στο Ισραήλ, πρόσθεσε.

Όπως επισήμανε 60 άνθρωποι έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, της απαγωγής, της κακοποίησης και της βίας που έχουν υποστεί.