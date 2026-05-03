ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Σητείας «Ο Βιτσέντζος Κορνάρος» ενημερώνουν τα μέλη ότι η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω μη απαρτίας, και θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στις 11.00 π.μ. στο Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο Σητείας (στην οδό Καπετάν Σήφη 26). Η διαδικασία των εκλογών θα διαρκέσει από τις 12.00 μ.μ. έως τις 15.00 μ.μ.
Τα Θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι:
1. Οικονομικός απολογισμός 2024-2025
2. Απολογισμός πεπραγμένων τριετίας
3. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:
Βανταράκη Αντωνία
Γαρεφαλάκης Θεοδόσιος
Δρετάκη Νίκη
Μανιαδάκης Ιωάννης
Παπαϊωάννου Όλγα
Περράκη Χρύσα
Τζεσούρη Ελένη
Τσικαλάκης Γεώργιος
Παρακαλούνται τα μέλη του Σωματείου να προσέλθουν και να συμμετέχουν στη διαδικασία.
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Ιωάννης Μανιαδάκης Όλγα Παπαϊωάννου