Ενισχυμένα κονδύλια για τη φύλαξη του λιμανιού Αγ. Νικολάου
Συζήτηση έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγ. Νικολάου για τις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ...
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στην πλατεία του Αγίου Νικολάου για την υπεράσπιση του ...
Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για την σπείρα που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες με δήθεν επενδύσεις σε καζίνο και άρπαξε πάνω από 1,3 ...
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Αναθεωρημένη Λύση) Ημερομηνία και ώρα: 16/11/2025 16:47 Τοποθεσία: την περιοχή του Σπηλίου Ρεθύμνου Κρήτης (13 χλμ νότια) Μέγεθος: 3.4 Ρίχτερ Βάθος: 6.7 χλμ
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου χαιρετίζει την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τα μηνύματα του αντιδικτατορικού αγώνα και του παλλαϊκού ...
Πολλοί είναι οι ελαιοκαλλιεργητές που είχαν την αόριστη πληροφορία για την υποχρέωση έκδοσης ψηφιακού δελτίου αποστολής του μαζεμένου ελαιόκαρπου πριν ...
Με μεγάλη συμμετοχή δημοτών πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαιδευτική ενημέρωση - για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) τη Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή ...
Με θετικά δεδομένα για την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, αλλά όχι ικανοποιητικά σε σχέση με την προβλεπόμενη παραγωγή, ξεκίνησε η ...
Ιδανικό ξεκίνημα έκανε ο ΝΟΑΝ στην Α2 Ανδρών, καθώς στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηλυσιακό επικράτησε με σκορ 11-10 ...
