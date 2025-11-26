Διαμαντοπούλου: Ευχαριστούμε τον Τσίπρα – Μας θυμίζει όλα τα δυσάρεστα της προηγούμενης δεκαετίας

Διαμαντοπούλου: Ευχαριστούμε τον Τσίπρα – Μας θυμίζει όλα τα δυσάρεστα της προηγούμενης δεκαετίας

26/11/2025
Τα βασικά χαρακτηριστικά του μεταβατικού συστήματος πληρωμών και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων για το 2025

Τα βασικά χαρακτηριστικά του μεταβατικού συστήματος πληρωμών και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων για το 2025

26/11/2025
Σουδάν: Νέες μάχες, σύμφωνα με τον στρατό, παρά τη νέα προτροπή των ΗΠΑ να κηρυχτεί κατάπαυση πυρός

Σουδάν: Νέες μάχες, σύμφωνα με τον στρατό, παρά τη νέα προτροπή των ΗΠΑ να κηρυχτεί κατάπαυση πυρός

26/11/2025

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο αρχίζει να εκτίει ποινή 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος το 2022

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο αρχίζει να εκτίει ποινή 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος το 2022

26/11/2025
Ολες οι αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές: Τι θα πληρώσουν από την 1η Ιανουαρίου 1,8 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

Ολες οι αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές: Τι θα πληρώσουν από την 1η Ιανουαρίου 1,8 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

26/11/2025
Ο Ερντογάν σε νέα αδιέξοδα

Ο Ερντογάν σε νέα αδιέξοδα

26/11/2025
Κακοκαιρία «Adel»: Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα

Κακοκαιρία «Adel»: Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα

26/11/2025
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Διαμαντοπούλου: Ευχαριστούμε τον Τσίπρα – Μας θυμίζει όλα τα δυσάρεστα της προηγούμενης δεκαετίας

by anatolh kim
26/11/2025
in Ελλάδα, Πολιτική
Share on FacebookShare on Twitter
Αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

«Μετά τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν και τις διαψεύσεις, νομίζω ότι το μουσικό backround του βιβλίου είναι εκείνο το τραγουδάκι “πολλά ψέματα είπαμε, ας πούμε και μια αλήθεια”», δήλωσε η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ στο Action 24, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «σοβαρό ατόπημα» την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη Φώφη Γεννηματά.

«Όπως ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε τον Γεωργιάδη, έτσι κι εμείς σιγά-σιγά θα ευχαριστούμε τον κ. Τσίπρα. Γιατί από εκεί που ήθελε να κάνει rebranding, τελικά κάνει reminding. Δηλαδή, μας θυμίζει ξανά όλα όσα ζήσαμε —και ήταν δύσκολα χρόνια, με στιγμές που θέλουμε να ξεχάσουμε και με πολύ άσχημα αποτελέσματα», πρόσθεσε η κα Διαμαντοπούλου.

Πάντως, όπως σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας είναι «ευφυής και με πολιτικό ένστικτο».

Μιλώντας για τη στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί ένα πλατύ κάλεσμα και δίνει μεγάλη μάχη για διεύρυνση. Στο ερώτημα περί μελλοντικών κυβερνητικών συνεργασιών, σημείωσε ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, καθώς «δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια κόμματα θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές».

Αναφερόμενη στις συνεργασίες του κόμματός της και στη θέση του Χάρη Δούκα ότι πρέπει από τώρα να εξεταστεί με ποιους και με ποιο πρόγραμμα θα μπορούσε να υπάρξει συγκυβέρνηση, απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να καθοριστεί από τώρα, αφού «δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα βγουν στις εκλογές».

Για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας και η Νέα Αριστερά δεν βρίσκονται στα… αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πού είναι· ο κ. Τσίπρας είπε πως δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Ε, τι είναι; Για να ακούσω».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία την περίοδο των μνημονίων, ξεκαθάρισε πως το κόμμα πήρε εκείνη την απόφαση «γιατί αλλιώς η χώρα θα βούλιαζε».
www.real.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing