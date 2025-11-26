Ολες οι αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές: Τι θα πληρώσουν από την 1η Ιανουαρίου 1,8 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

Ποιοι ωφελούνται, ποιοι επιβαρύνονται.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Κατά 2,4% αναμένεται να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για περίπου 1,8 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με την έλευση της νέας χρονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η εφαρμογή του νέου ξεχωριστού δείκτη αναπροσαρμογής μισθών, βάσει του οποίου θα αυξάνονται οι εισφορές των μη μισθωτών, θα αναβληθεί για άλλη μία χρονιά. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, που θα προβλέπει την αναπροσαρμογή των εισφορών σύμφωνα με τη μεταβολή του πληθωρισμού και για το 2026. Οι αυξήσεις στις εισφορές των μη μισθωτών θα κυμαίνονται από 5 έως 16 ευρώ τον μήνα ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι και από 3,5 έως 10 ευρώ για τους αγρότες.

Αναπροσαρμογές

Οι ασφαλιστικές εισφορές αυξάνονται κατά 2,4% σε όλες τις κατηγορίες από το νέο έτος, με τις αναπροσαρμογές να αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, αλλά και όσους ασφαλίζονται για επικουρική και εφάπαξ παροχή.

Οι μηνιαίες αυξήσεις κυμαίνονται:

Από 5 έως 16 ευρώ μηνιαίως για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Από 1 έως 2 ευρώ για όσους έχουν επικουρική ασφάλιση.

Από 0,70 έως 1,10 ευρώ για όσους καταβάλλουν εισφορές εφάπαξ παροχής.

Από 3,5 έως 10 ευρώ για τους αγρότες.

Οι νέες τιμές ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Στην κύρια ασφάλιση η μηνιαία επιβάρυνση αυξάνεται σε όλες τις κλίμακες. Η πρώτη κατηγορία διαμορφώνεται πλέον στα 250,53 ευρώ, από 244,65 ευρώ προηγουμένως, ενώ η δεύτερη ανεβαίνει στα 300,64 ευρώ, έναντι 293,59 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία, η εισφορά αυξάνεται στα 360,28 ευρώ από 351,84 ευρώ, ενώ η τέταρτη φτάνει τα 433,05 ευρώ, από 422,90 ευρώ. Για τις ανώτερες κατηγορίες, η πέμπτη εισφορά διαμορφώνεται στα 518,95 ευρώ, από 506,78 ευρώ, και η έκτη στα 675,21 ευρώ, από 659,39 ευρώ.

Αυξήσεις εφαρμόζονται και στις εισφορές υπέρ επικουρικής σύνταξης. Η πρώτη κατηγορία ανέρχεται πλέον στα 46,52 ευρώ (από 45,43 ευρώ), η δεύτερη στα 56,07 ευρώ (από 54,76 ευρώ) και η τρίτη στα 66,81 ευρώ (από 65,25 ευρώ). Αναπροσαρμογές καταγράφονται και στα ποσά για το εφάπαξ. Η πρώτη κατηγορία αυξάνεται στα 31,02 ευρώ από 30,29 ευρώ, η δεύτερη στα 36,99 ευρώ από 36,12 ευρώ και η τρίτη στα 44,13 ευρώ από 43,10 ευρώ.

Αγρότες

Αντίστοιχη αύξηση 2,4% θα εφαρμόζεται και στις εισφορές των αγροτών. Η πρώτη κατηγορία διαμορφώνεται στα 149,13 ευρώ, από 145,63 ευρώ. Η δεύτερη ανεβαίνει στα 178,93 ευρώ (από 174,74 ευρώ), ενώ η τρίτη κατηγορία φτάνει τα 214,72 ευρώ, από 209,69 ευρώ. Η τέταρτη κατηγορία αυξάνεται στα 257,67 ευρώ, έναντι 251,63 ευρώ προηγουμένως. Οι δύο ανώτερες κατηγορίες διαμορφώνονται στα 310,17 ευρώ (από 302,90 ευρώ) και 404,43 ευρώ (από 394,94 ευρώ) αντίστοιχα.

Η «παγίδα»

Παρά το γεγονός ότι η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ελεύθερη, η συντριπτική πλειονότητα των μη μισθωτών (περίπου 8 στους 10) παραμένει στην πρώτη και χαμηλότερη κατηγορία, όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Από τους 1.258.211 ασφαλισμένους με πάνω από πέντε έτη δραστηριότητας, οι 972.261 επιλέγουν την πρώτη βαθμίδα – 637.208 ελεύθεροι επαγγελματίες και 335.053 αγρότες.

Η μηνιαία εισφορά σύνταξης για την πρώτη κατηγορία ανέρχεται σε 180,58 ευρώ για επαγγελματίες και 106,02 ευρώ για αγρότες. Αντίθετα, μόλις ένας στους δέκα ασφαλισμένους επιλέγει την έκτη και υψηλότερη κατηγορία, που όμως εξασφαλίζει σχεδόν διπλάσια μελλοντική σύνταξη.

Η επιλογή χαμηλής κατηγορίας προσφέρει προσωρινή οικονομική ανάσα, μειώνοντας το μηνιαίο βάρος, αλλά μακροπρόθεσμα οδηγεί σε σημαντικά χαμηλότερες συντάξεις. Η σταθερή προτίμηση των επαγγελματιών στη χαμηλότερη ασφαλιστική βαθμίδα δημιουργεί μακροπρόθεσμο κίνδυνο. Η πρόκληση για το ασφαλιστικό σύστημα παραμένει διπλή: αφενός να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ, αφετέρου να προσφέρει κίνητρα για επιλογή υψηλότερων κατηγοριών που ενισχύουν τόσο τις μελλοντικές συντάξεις όσο και τα τρέχοντα έσοδα του ταμείου.

Οπως προειδοποιούν παράγοντες της κοινωνικής ασφάλισης, «η επιλογή της πρώτης κατηγορίας λειτουργεί ανακουφιστικά σήμερα, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα γενιά χαμηλοσυνταξιούχων που θα χρειάζονται πρόσθετη κρατική στήριξη στο μέλλον».

Σύμφωνα με ειδικούς στην ασφάλιση, ασφαλισμένος που παραμένει στην πρώτη κατηγορία για 40 έτη δύσκολα θα λάβει σύνταξη πάνω από 860 ευρώ. Με 30 έτη ασφάλισης στην πρώτη κατηγορία η σύνταξη θα είναι ακόμη χαμηλότερη, υποχωρώντας στα 674 ευρώ.

Αντίθετα, όσοι επιλέγουν την τρίτη ή την τέταρτη κατηγορία εξασφαλίζουν παροχές άνω των 1.000 ευρώ, ενώ η έκτη κατηγορία μπορεί να αποδώσει σύνταξη έως 1.850 ευρώ έπειτα από τέσσερις δεκαετίες ασφάλισης.

Για παράδειγμα, με 35 έως 40 χρόνια καταβολής εισφορών, στην πρώτη κατηγορία η σύνταξη κυμαίνεται μεταξύ 772 ευρώ και 886 ευρώ μεικτά, ενώ μετά την εισφορά ασθενείας (και προ φόρων) τα ποσά διαμορφώνονται μεταξύ 724 ευρώ και 833 ευρώ.

Με 30 έως 33 έτη ασφάλισης, οι συντάξεις κυμαίνονται από 675 ευρώ έως 727 ευρώ μεικτά και μετά την κράτηση ασθενείας διαμορφώνονται στα 634 ευρώ και στα 684 ευρώ αντίστοιχα. Αντίθετα, με την εισφορά της έκτης κατηγορίας η σύνταξη για 40 έτη ασφάλισης ανεβαίνει στα 1.671 ευρώ μετά τις κρατήσεις ΕΑΣ και ασθενείας και πριν τον φόρο.

