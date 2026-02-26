Η 16χρονη Λόρα, που είχε εξαφανιστεί πριν περίπου 1,5 μήνα από το σπίτι της στην Πάτρα, εντοπίστηκε στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή βρέθηκε από τις γερμανικές αρχές και μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στο Βερολίνο. Οι γερμανικές αστυνομικές υπηρεσίες ενημέρωσαν για το περιστατικό τις ελληνικές αρχές, επιβεβαιώνοντας ότι η Λόρα είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου και λίγες ημέρες αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε ταξιδέψει με πτήση της Lufthansa προς τη Γερμανία.