O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) απευθύνει επείγουσα έκκληση για εμβολιασμό κατά της γρίπης και τήρηση μέτρων προστασίας, καθώς καταγράφεται ραγδαία επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας στη χώρα.

Όπως προκύπτει από την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ, για την περίοδο 22 έως 28 Δεκεμβρίου 2025, υπήρξε εκρηκτική αύξηση κρουσμάτων, ενώ υπερδιπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία ασθενών με γρίπη.

Πιο συγκεκριμένα, καταγράφτηκαν 497 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα του χρόνου έναντι 235 την προηγούμενη.

Παράλληλα, καταγράφηκαν πέντε νέα σοβαρά περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς και ένας ακόμη θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή της περιόδου επιτήρησης έχουν καταγραφεί 15 σοβαρά περιστατικά γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις θάνατοι, ενώ από τις αρχές του 2024 έως σήμερα οι θάνατοι από σοβαρή γρίπη ανέρχονται σε 151.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, ενώ μεγάλο μέρος αφορά ανεμβολίαστους ασθενείς, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, μεγάλα νοσοκομεία αναφοράς όπως ο «Ευαγγελισμός» και το «Αττικό» δέχονται πλέον ασφυκτική πίεση με βαριά περιστατικά γρίπης, ενώ σημαντική αύξηση προσελεύσεων και εισαγωγών καταγράφεται και στα Παιδιατρικά νοσοκομεία.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τους ανεμβολίαστους πολίτες και την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας και έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία που αποτυπώνουν τη δραματική αύξηση των εισαγωγών, οι οποίες μέσα σε μία εβδομάδα υπερδιπλασιάστηκαν. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ:

Στον «Ευαγγελισμό»: Νοσηλεύονται 28 ασθενείς με γρίπη. Από αυτούς, ένας είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και 6 βρίσκονται σε βαριά κατάσταση.

Στο «Αττικό»: Νοσηλεύονται 12 ασθενείς. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα το πρωί, ενώ ένας ακόμη ασθενής είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία: Κατά το τελευταίο τριήμερο προσήλθαν περίπου 150 παιδιά με γρίπη και ιώσεις στα επείγοντα, ενώ πραγματοποιούνταν περίπου 15 εισαγωγές σε κάθε εφημερία.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση δεν έχουν κάνει το εμβόλιο.

«Είναι κρίμα από τον Θεό να διακινδυνεύουν πολλοί την υγεία τους αρνούμενοι ή από άποψη ή από αδιαφορία να κάνουν το εμβόλιο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κορύφωση του κύματος της γρίπης είναι ακόμη μπροστά μας, καλώντας ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα να αναλογιστούν τον κίνδυνο. «Διακινδυνεύουν τη ζωή τους εάν συνεχίσουν να μην κάνουν το εμβόλιο», υπογράμμισε.

Με την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, ο Μιχάλης Γιαννάκος προειδοποίησε για νέα μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, ζητώντας από τους γονείς να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι με τα πρώτα συμπτώματα.

Τέλος, δεν παρέλειψε να ασκήσει δριμεία κριτική στις δομές υγείας, κάνοντας λόγο για «παταγώδη αποτυχία» του προσωπικού-οικογενειακού γιατρού και ανεπαρκή Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.

Όπως εξήγησε, η έλλειψη παθολόγων και πνευμονολόγων στα περιφερειακά νοσοκομεία αναγκάζει τους ασθενείς να συρρέουν στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, τα οποία «ζορίζονται» υπερβολικά. Απέδωσε δε το πρόβλημα στις δυσμενείς συνθήκες εργασίας και τους «εξευτελιστικούς μισθούς» που αποτρέπουν τους γιατρούς από το ΕΣΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει ισχυρή σύσταση για:

– Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

– Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

– Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Τι είναι το στέλεχος Κ ή αλλιώς υπεργρίπη

Ο όρος υπεργρίπη δεν είναι ιατρικός, ούτε αφορά νέο ιό. Απλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια εποχική γρίπη που προκαλεί βαρύτερη νόσηση και μεγαλύτερης διάρκειας συμπτώματα. Τα συμπτώματα αυτά, όπως είναι λογικό είναι λογικό, ταλαιπωρούν περισσότερο τους ευάλωτους και ειδικά τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους, όπως και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Αιτία για το φαινόμενο αυτό αποτελούν οι μεταλλάξεις που φέρει το υποστέλεχος Κ, που το καθιστούν πιο μεταδοτικό, ενώ παράλληλα φαίνεται ότι μπορεί και διαφεύγει μερικώς της ανοσίας από πρότερες μολύνσεις και πρότερο εμβολιασμό.

Οι πρώτες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι το εμβόλιο της γρίπης συνεχίζει να παρέχει προστασία από τη νοσηλεία τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, παρόλο που η αποτελεσματικότητά του έναντι της κλινικής νόσου κατά την τρέχουσα περίοδο παραμένει αβέβαιη.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι η προσοχή πρέπει να στραφεί στην προστασία των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, οι οποίοι κινδυνεύουν με σοβαρή νόσηση ή επιπλοκές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ασθενείς με χρόνια νοσήματα (καρδιολογικά, αναπνευστικά, διαβήτη κ.α.).

Έγκυες γυναίκες.

Ανοσοκατασταλμένα άτομα.

Τρόφιμοι σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας.

Συμπτώματα εποχικής γρίπης

Η εποχική γρίπη διαρκεί συνήθως 5 έως 7 ημέρες και τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά. Τα συχνότερα είναι:

πυρετός

μυαλγίες

ρινική συμφόρηση

πονοκέφαλος

ναυτία

πονόλαιμος

ξηρός, μη παραγωγικός βήχας

Η διάγνωση της γρίπης μπορεί να γίνει με αιματολογικές εξετάσεις, εξετάσεις ούρων, ειδικά τεστ ανίχνευσης από τον φάρυγγα ή τη μύτη, καθώς και με μοριακό έλεγχο (PCR), που θεωρείται η πιο αξιόπιστη μέθοδος.