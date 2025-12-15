Εξοφλεί πρόωρα δάνεια 5,3 δισ. η Ελλάδα, οι επόμενες κινήσεις

Εξοφλεί πρόωρα δάνεια 5,3 δισ. η Ελλάδα, οι επόμενες κινήσεις

15/12/2025
Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες αποτελεί πολύτιμη γνώση

Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες αποτελεί πολύτιμη γνώση

15/12/2025
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Ιεράπετρα  το τουρνουά μπάσκετ GNC 3 on 3

Ο Δήμος Σητείας συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΚΕΔΕ

15/12/2025

Υπάρχει επάρκεια νερού στην Κρήτη που επαρκεί για να καλυφτούν οι ανάγκες

Ελάχιστο νερό έχει μπει στον Αποσελέμη αλλά υπάρχουν καλές προγνώσεις για τη συνέχεια

15/12/2025
Με επιτυχία η 4η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας

5η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στις Ξενοδοχειακές Μονάδες της Κρήτης

15/12/2025
Εορτή Αγίου Ελευθερίου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νεάπολης

Εορτή Αγίου Ελευθερίου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νεάπολης

15/12/2025
Στιγμές από το ΑΕ Νεάπολης-Αναγέννηση

Στιγμές από το ΑΕ Νεάπολης-Αναγέννηση

15/12/2025
ΕΣΠΑ
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου, 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Εξοφλεί πρόωρα δάνεια 5,3 δισ. η Ελλάδα, οι επόμενες κινήσεις

by anatolh kim
15/12/2025
in Ελλάδα, Πολιτική
Share on FacebookShare on Twitter
Στο 1,6 δισ. ευρώ υπολογίζεται η συνολική ελάφρυνση. Ο σχεδιασμός και ο στόχος του οικονομικού επιτελείου για τις πρόωρες αποπληρωμές. Το χρονοδιάγραμμα της εξυπηρέτησης του χρέους.

Δάνεια του πρώτου μνημονίου ύψους 5,287 δισ. ευρώ αποπληρώνει σήμερα 15 Δεκεμβρίου το ελληνικό Δημόσιο, μετά το «πράσινο φως» που άναψαν ο ESM και ο EFSF.

Η αποπληρωμή εντάσσεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα της πρόωρης εξόφλησης ευρωπαϊκών δανείων (GLF), που χορηγήθηκαν κατά την πρώτη χρηματοδοτική στήριξη της χώρας, τα οποία έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο και λήγουν στα έτη 2033- 2041.

Με την πρόωρη αποπληρωμή το ελληνικό Δημόσιο, μειώνει ταχύτερα τα χρέη του, περιορίζει την έκθεσή του σε κίνδυνο αύξησης επιτοκίων στο μέλλον ενώ, επιπλέον, ο κρατικός προϋπολογισμός ελαφρύνεται από πληρωμές ύψους 1,6 δισ. ευρώ που θα γινόταν από το 2026 και τα επόμενα χρόνια αποκλειστικά και μόνο για τόκους των εν λόγω δανεικών (5,287 δισ. ευρώ), αν αυτά δεν εξοφλούνταν νωρίτερα.

Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους και μέχρι το 2031, ούτως ώστε το δημόσιο χρέος να μειωθεί τόσο ως απόλυτο μέγεθος, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Περισσότερα στο Euro2day.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing