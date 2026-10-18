Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νωρίς το πρωί έφτασε στην εκκλησία η μητέρα του εκλιπόντος τραγουδιστή, Κλειώ συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω βρισκόταν ο πατέρας του, Μανώλης. Μέσα στον χώρο του ναού βρέθηκε και η μεγαλύτερη αδερφή του τραγουδιστή Βάσω Μαζωνάκη ενώ έξω από την εκκλησία θαυμαστές χόρευαν και τραγουδούσαν κομμάτια του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Ο Μητροπολίτης Νίκαιας και Καλλιθέας Αλέξιος εκφώνησε συγκινητικό λόγο κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, αναφέροντας μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες». Και συνέχισε: «Μέσα από τα τραγούδια του, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές. Συγκίνησε, προβλημάτισε, προκάλεσε σοβαρές αναθεωρήσεις, για καλύτερη ζωή, για ζωή αγάπης και προσφοράς. Ζωή με αξίες και οράματα, χωρίς υποδούλωση στην ύλη. Ενδεικτικό ο στίχος του για τα υλικά αγαθά: “Δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος σε αυτά. Σταγόνα ο χρόνος” (Η φιλοσοφία μου)».

Εξερχόμενος από τον Ιερό Ναό ο Μητροπολίτης Νίκαιας Αλέξιος δήλωσε: « Ήταν το παιδί αυτό κοντά στην εκκλησία, εκκλησιαζόταν, ανέβαινε στο ψαλτήρι που του άρεσε η ψαλτική. Τον γνωρίσαμε εδώ πέρα. Εγώ είμαι τώρα Μητροπολίτης 32 χρόνια. Εδώ τον είδα… Ερχόταν, ερχόταν και εκκλησιαζόταν. Του άρεσε εδώ πέρα γιατί εδώ μεγάλωσε. Στα σκαλοπάτια της εκκλησίας και στα παγκάκια της εκκλησίας. Ήταν ένας άνθρωπος πιστός. Τον κάλεσε ο Θεός κοντά του. Μας βλέπει από ψηλά… Προσεύχομαι να βρεθούμε κοντά στον παράδεισο».

Στην εκκλησία έφτασαν από νωρίς φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίοι άναψαν κεράκια στη μνήμη του. Καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί με τον τραγουδιστή, αλλά και πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο έδωσαν το «παρών» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας για τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Άντζελα Δημητρίου δήλωσε: «Για εμένα ο Γιώργος ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου και θα είναι πάντα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να τον θυμάστε όλοι, ήταν ο πιο αγαπητός, ο πιο χιουμορίστας και αυτός που έβγαλε μόδα».

Η μεγάλη προσέλευση που είχε καταγραφεί στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη οδήγησε τις Αρχές στη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία τόσο στον χώρο της εκκλησίας όσο και στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου βρίσκεται ο τάφος του.