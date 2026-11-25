Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ), θα πραγματοποιηθεί σήμερα 25η Νοεμβρίου 2026 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολύκεντρο REX στον γ΄ όροφο στον Άγιο Νικόλαο με ώρα έναρξης 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 και 124 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/29-6-2026 τευχ. Α΄) και του ισχύοντος Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

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Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Μερική τροποποίηση του άρθρου 23 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 2873/Β΄/19-12-2011), όπως έχει

τροποποιηθεί με τα υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2978/Β΄/30-8-2017 και ΦΕΚ

697/Β΄/1-3-2019 και ισχύει, αποκλειστικά για τη σύσταση των οργανικών

θέσεων τακτικού προσωπικού που προβλέπονται στα άρθρα 759 και 768 του ν.5314/2026, κατ’ εφαρμογή των υπ’ αρ. 43691/04.08.2026 (ΑΔΑ:

6ΜΨ546ΜΤΛ6-0Κ0) και 55300/06.10.2026 (ΑΔΑ: Ρ5Η346ΜΤΛ6-ΓΟΣ) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ’ αρ. οικ. 8122/14.09.2026 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 2) Έγκριση προγραμματισμού σταδιακής υλοποίησης των εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πεζοδρόμηση μέρους της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου και εξέταση αναγκαίων μεταβατικών ρυθμίσεων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης 3) Γνωμοδότηση επί του φακέλου τμηματικής οριοθέτησης του υδατορέματος «ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ» («Αλμυρός»), Δήμου Αγίου Νικολάου , ΠΕ Λασιθίου Κρήτης, σε μήκος περίπου 2,44 χλμ, στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ : ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ» 4) Γνωμοδότηση επί του φακέλου που αφορά στην οριοθέτηση ρεμάτων στη θέση «Πλευρά» Ελούντας Δ. Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής επένδυσης «ELOUNDA HILLS» με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «MIRUM HELLAS A.E.» 5) Έκφραση άποψης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) – Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων της μαρίνας Elounda Hills στην περιοχή Πλευρά Ελούντας Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου της εταιρείας “MIRUM HELLAS S.A.» 6) Έκφραση άποψης επί της ΜΠΕ «Δημιουργία Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών έμπροσθεν του ξενοδοχείου SAΝTANNA ISLAND Τ.Κ. Βραχασίου Δήμου Αγίου Νικολάου» 7) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 153/2026 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. αναφορικά με « Έγκρισης της προβλεπόμενης από το άρθρο 106 του ν. 4601/2019 λεπτομερούς έκθεσης της εταιρείας για τη μετατροπή της εταιρικής μορφής» 8) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 159/2026 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. αναφορικά με την τροποποίηση του καταστατικού της 9) Ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή, συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναφοράς του κ. Τίτου Κάββαλου αναφορικά με την άρνηση της ΥΔΟΜ Αγίου Νικολάου να εκδώσει οικοδομικές άδειες, την τήρηση της σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. και την εξέταση αιτήματος κάλυψης δικαστικών εξόδων / νομικής στήριξης» (Εισηγητής : Δημοτική Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ» άρθρο 126 του ν.5314/2026). 10) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Προγραμματισμό Πολιτιστικών εκδηλώσεων 2027 11) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Προγραμματισμό Αθλητικών εκδηλώσεων 2027 12) Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αγίου Νικολάου για τη χρηματική αποτίμηση μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έτους 2025 και καθορισμός περαιτέρω ενεργειών 13) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατ’ αρχήν εξέταση της δυνατότητας παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το 6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.5301/2026 και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων για την σύνταξη εισήγησης σχετικά με το μίσθωμα. 14) Συζήτηση και λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – ισογείου καταστήματος επί της πλατείας του οικισμού Βραχασίου του Δήμου μας μέσω πλειοδοτικής δημοπρασίας και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων, βάσει των διατάξεων του ν. 5314/2026 και ορισμός προθεσμίας για την παράδοση του ακινήτου από την εκμισθώτρια Rudina Alushii και υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής – παράδοσης 15) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 12/2026 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Νεαπόλεως αναφορικά με την ¨Παραχώρηση κατά χρήση Κοινόχρηστου Χώρου του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης Νεάπολης για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΟΑΚ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ” 16) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον επιμερισμό ποσών από το ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έτους 2025 σε Δημοτικές Ενότητες/Κοινότητες Δήμου Αγίου Νικολάου 17) Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 18) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 338/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής αναφορικά με Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδού Λουί Παστέρ στον Άγιο Νικόλαο 19) Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. 339/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής αναφορικά με Τοποθέτηση σήμανσης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Κορυτσάς στον Άγιο Νικόλαο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ