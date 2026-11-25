Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης και αφύπνισης στέλνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου.

Το μήνυμα αυτό φωτίζει απόψε τα βράχια της λίμνης του Αγίου Νικολάου.

Παράλληλα, αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, διανέμοντας έντυπο ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες πληροφορίες για την ενδοοικογενειακή βία αλλά και τις δυνατότητες υποστήριξης.

Μια συμβολική πρωτοβουλία που αναδεικνύει πως η σιωπή δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση και πως κάθε μορφή βίας οφείλει να καταγγέλλεται και να αντιμετωπίζεται.