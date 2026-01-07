Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από τους συναρμόδιους υπουργούς δεν φαίνεται να οδηγεί προς εκτόνωση την κρίση με τους αγρότες.

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι καταρχήν αρνητικές, καθώς, όπως επισημαίνουν, ότι τα έξι μέτρα που ανακοινώθηκαν ήταν ήδη γνωστά και δεν ικανοποιούν τα αιτήματά τους. Την ίδια ώρα, 18 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι τάσσονται υπέρ μιας συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, όπως έγινε γνωστό, μέσα από επιστολή που έστειλαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Παράλληλα, νέα δεδομένα δημιουργεί η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για όσους διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Τα έξι νέα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Στην εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τους αγρότες προχώρησαν σήμερα τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι έξι νέες πρωτοβουλίες για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι οι εξής:

1. Αναδιανομή 160 εκ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης

2. Επέκταση της κάλυψης σταθερής τιμής στα τιμολόγια ΓΑΙΑ από τη ΔΕΗ για 2 χρόνια και μείωση της τιμής σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

3. Άμεσα βήματα τροποποίησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ για:

θέσπιση αποζημίωσης στο 100%

παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών

αύξηση του ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ

4. Ουσιαστικές παρεμβάσεις για ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση)

5. Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

6. Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων

Νίκαια: Κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας με τους αγρότες να αποφασίζουν κλιμάκωση του αγώνα τους, από τη στιγμή που, όπως τονίζουν, η εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση δεν ικανοποιεί τα βασικά αιτήματά τους.

Την ίδια ώρα, θα ακολουθήσει πανελλαδική σύσκεψη για να υπάρχει μια ενιαία στάση όλων των μπλόκων με στόχο συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η έντονη δυσαρέσκεια των αγροτών επικρατεί εδώ και αρκετές ώρες. Νωρίτερα, ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τόνισε ότι τα μέτρα «δεν λύνουν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα επιβίωσης» και υπογράμμισε πως το τιμολόγιο ρεύματος στα 0,85 λεπτά δεν αφορά όλους, ενώ το μηνιαίο πάγιο παραμένει, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρούς παραγωγούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αγρότης με 10 στρέμματα μπορεί να πληρώνει έως και 120–130 ευρώ ετησίως μόνο από πάγια.

Ο Ρίζος Μαρούδας πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι οι αγρότες περίμεναν η κυβέρνηση να δώσει λύσεις ωστόσο αυτό δεν έγινε.

Αντίστοιχα, ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης αγρότης στη Βοιωτία, έκανε λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό της κυβέρνησης και των εντολέων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σημειώνοντας ότι κανένα από τα βασικά αιτήματα δεν ικανοποιήθηκε. Υποστήριξε ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, καθώς αντιλαμβάνεται πως οι συνέπειες από τη διάλυση του αγροτικού τομέα θα πλήξουν συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

«Όποιος κάνει πίσω τώρα δεν θα έχει να λογοδοτήσει μόνο στον εαυτό του, αλλά σε ολόκληρο το αγροτικό κίνημα, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο και κινδυνεύει με αφανισμό», τόνισε και χαρακτήρισε τη συμφωνία Mercosur, «ταφόπλακα» για την ελληνική αγροτική παραγωγή, προειδοποιώντας για αθρόες εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας.

Καρδίτσα: «Στο ίδιο έργο θεατές», λένε οι αγρότες

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητάνε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του αυτοκινητοδρονου Ε-65 ενώ, υλοποιώντας την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, την Πέμπτη με τρακτέρ και αυτοκίνητα θα κινηθούν προς τον κόμβο του Μπράλου Φθιώτιδας για να προχωρήσουν σε αποκλεισμό.

Νωρίτερα, σημείωσαν ότι «μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα και την ερήμωση της υπαίθρου».

Πρόσθεσαν ότι «θέλουν να εγκαταλείψουμε τα χωράφια μας», ενώ επανέλαβαν ότι τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Επιστολή 18 μπλόκων και συλλόγων προς Τσιάρα για διάλογο με τον Πρωθυπουργό

Από τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης και για 48 ώρες οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων προχωρούν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε από την σύσκεψη.

Στα Πράσινα Φανάρια, ωστόσο, οι αγρότες φαίνεται να έχουν πάρει ήδη την απόφασή τους, στέλνοντας επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ζητώντας διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Αναφέρουν ότι σε περίπτωση που υπάρξει διάλογος, θα ανοίξουν τους δρόμους.

Κλιμάκωση του αγώνα αποφάσισαν οι αγρότες του Προμαχώνα

Ο Προμαχώνας θα παραμείνει κλειστός για 48 ώρες, από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 12:00 έως το Σάββατο στις 12:00, μόνο για τα φορτηγά.

Αυτή ήταν η απόφαση των αγροτών στη γενική συνέλευση στο μπλόκο του Προμαχώνα.

Τι αποφάσισε το μπλόκο της Λακωνίας

Σε ανακοινώσεις προχώρησε η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου της Λακωνίας. Γνωστοποιεί, ότι, συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 4ης Ιανουαρίου 2026, στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων. Με βάση τα παραπάνω, η Συντονιστική της Λακωνίας, γνωστοποίησε τα εξής:

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, στο χώρο του μπλόκου. Θα ενισχύσει με την παρουσία της το 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Η Συντονιστική της Λακωνίας, δηλώνει, ότι, θα συνεχίσει μαχητικά και δυναμικά, ώστε να οδηγηθούν οι παραγωγοί στη νίκη. Επίσης, δηλώνει, ότι δεν θα λυγίσει απ’ τα τελεσίγραφα (τα χαρακτηρίζει εκβιαστικά) και τις κυβερνητικές απειλές.

Η εικόνα σε Κάστρο Βοιωτίας και Περιμετρική Πατρών

Με έντονο προβληματισμό υποδέχθηκαν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης οι Βοιωτοί αγρότες.

Στην Περιμετρική Πατρών, οι αγρότες και ο κτηνοτρόφοι διατηρούν σκληρή στάση, ενώ σχολίασαν ότι δεν ικανοποιήθηκαν από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ορισμένοι, μάλιστα, σημείωσαν ότι άκουσαν λιγότερα από αυτά που περίμεναν να ακούσουν.

Αιτωλοακαρνανία: Αποκλεισμό της Ιονίας Οδού και των παραδρόμων προαναγγέλουν οι αγρότες

Συνεδριάζουν στις 20:30 οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου οι οποίοι δηλώνουν ότι από τις 08:00 το πρωί αύριο και μέχρι το βράδι της Παρασκευής, έχουν δηλώσει ότι θα κλείσουν την Ιονία Οδό και τους παραδρόμους, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή τους θα προχωρήσει σε αποκλεισμός του κόμβου Κουβαρά και των παρακαμπτήριων οδών.

Άρειος Πάγος για αγρότες: Να εφαρμοστεί άμεσα η παραγγελία για τα μπλόκα

Με νέα, δεύτερη παραγγελία του προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας «υπενθυμίζει» την πρώτη του παραγγελία σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ζητώντας να εκτελεστεί.

Δίνει σαφή εντολή στους εισαγγελείς Πρωτοδικών σε όλη τη χώρα να παρέμβουν άμεσα για τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς δρόμων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων.

Ολόκληρη η παραγγελία:

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απέστειλε στους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους την ακόλουθη παραγγελία:

Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας

και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Προειδοποίηση Μαρινάκη στους αγρότες: Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο

«Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος να κοπεί η χώρα στα δύο», προειδοποίησε τους αγρότες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι στο μέτρο του λογικού θα πρέπει να εφαρμοστεί από την Ελληνική Αστυνομία ένα σχέδιο προκείμενου να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο.

«Ο διάλογος μπορεί να γίνει χωρίς τα τρακτέρ στον δρόμο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο MEGA και τόνισε πως η κυβέρνηση πρέπει να περάσει «άμεσα στην εφαρμογή ενός σχεδίου πάντοτε επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατανόηση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή στις κινητοποιήσεις».

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «λόγω και όσων συνέβησαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία πληγή διαχρονική για την οποία όλοι έχουν ευθύνη, που και εκεί μπαίνει ένα τέλος, ένα γενναίο τέλος, το οποίο άργησε να έρθει και γι’ αυτό και έχουμε όλοι ευθύνη- με το πέρασμά του στην ΑΑΔΕ, λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών, η κυβέρνηση έδειξε κάτι παραπάνω από ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις».

«Η Ελλάδα πέρασε δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, μειώθηκε το εισόδημα των πολιτών. Τους καταλαβαίνω για αυτά τα οποία λένε. Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος, έχουμε δείξει πάνω από πολλή ανοχή, το λέω ξανά και ξανά, να κοπεί η χώρα στα δύο», προειδοποίησε.

