Ασύλληπτη τραγωδία το απόγευμα της Πέμπτης στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ένας να τραυματιστεί σοβαρά.

Η 70χρονη οδηγός του ΙΧ κινείτο για 1 χλμ στο αντίθετο ρεύμα πριν τη θανατατηφόρα σύγκρουση.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με την 70χρονη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται.

Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, – δυο άνδρες από τα Μέγαρα – τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας υπέκυψε στα τραύματα του.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σοκαριστικές είναι οι συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως αναφέρει η «Πελοπόννησος», η 70χρονη εκινείτο για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα. Εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως εκινείτο ανάποδα.